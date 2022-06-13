تربية فنية حلوان تطلق دورات تدريبية في الرسم والتلوين

أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان عن بدء دورات الدراسات الحرة بالكلية ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الكلية ان الدورات التدريبية بالكلية تضم الرسم والتلوين، وتبدأ الدورات خلال شهر يوليو وتستمر حتى سبتمبر ، ويتم الحجز من خلال مكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر الكلية بالزمالك.



وأشارت الإدارة إلى أن هذه الدورات تهدف إلى التعرف على الألوان وعلاقتها بالطبيعة والحياة الاجتماعية المحيطة، ودلالات استخدام الأطفال لها في رسومات الطفل، وتفريغ الشحنات الانفعالية السلبية كالغضب والعدوان والخوف، حيث يساهم الرسم بشكل كبير في مساعدة جميع الأطفال على الحصول على صحة عقلية سليمة، وتطوير المهارات العقلية والحركية لديهم، بجانب تعزيز نمو الطفل الاستكشافي والنفسي والعاطفي ، وتنمية القدرة الإبداعية لديه من خلال استخدام الخامات والأدوات المتنوعة .

جدير بالذكر ان الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، قد أجرى جولة تفقدية، أمس، على لجان امتحانات كلية الآداب، رافقه اثناء الجولة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب كما أجري جولة تفقدية لمتابعة امتحانات كلية الصيدلة المنعقدة بمبني الاختبارات الإلكترونية (طب ٢). وذلك انطلاقا من حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية لسير الامتحانات.

واطمأن الدكتور ممدوح مهدى خلال الجولة على انتظام سير العملية الامتحانية، موضحا حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح، مؤكدا الحرص الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم.



وفى ذات السياق شدد على تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، مع التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.