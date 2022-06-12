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تعليم

رئيس جامعة حلوان يتفقد امتحانات كلية الآداب ومبني الاختبارات الإلكترونية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أجرى اليوم  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية على لجان امتحانات كلية الآداب ورافقه اثناء الجولة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب كما أجري  جولة تفقدية لمتابعة امتحانات كلية الصيدلة المنعقدة بمبني الاختبارات الإلكترونية (طب ٢). و ذالك إنطلاقا من حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية لسير الامتحانات.

 وأطمئن الدكتور ممدوح مهدى خلال الجولة على انتظام سير العملية الامتحانية، موضحا حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح، مؤكدا على الحرص الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للإستماع لهم وتلبية مطالبهم، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح .


وفى ذات السياق شدد على تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، مع التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.

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جدير بالذكر حققت حركة تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تدشين مبادرة حياة كريمة من أجل حياة أفضل وتعليم يليق بالمصريين.

 وسارت جامعة حلوان علي الدرب ووضعت العديد من الخطط والبرامج من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا الشأن وكان لجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان وعضو اللجنة التنسيقية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات الموقر إنجازات رائدة في الملحمة الوطنية لتحرير المواطنين من الأمية  تكللت بنجاح باهر ومتميز  في المشروع القومي لمحو الأمية والذي يشرف عليه  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وكان من أبرز تلك الإنجازات هو أن طلاب جامعة حلوان أستطاعوا تحرير عدد 8512 مواطن ومواطنة من الأمية وفق تقارير الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما نفذت الجامعة عدد ضخم من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمشروع القومي لمحو الأمية
ووقعت الجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل العمل بالمشروع وفق الآليات التي تحددها الجهات المختصة.

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