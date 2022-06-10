عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. غدا.. افتتاح مسرح طلعت حرب بنوعية جامعة عين شمس.. 4 أوراق للتسجيل بندوة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. مستقبل السيارات الكهربائية.. ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


 

مستقبل السيارات الكهربائية.. ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي .. غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار إهتمام الحكومة المصرية بتطوير إستراتيجية الحركية الكهربائية  للقضاء على بعض العوائق الأكثر شيوعًا ولنشر الحركية الكهربائية وخلق سياسات لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية، عن قيام مجلس بحوث الكهرباء والطاقة بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى بعقد ورشة عمل لدراسة ” مستقبل السيارات الكهربائية والتشريعات التى تساعد على انتشارها” وذلك يوم  السبت الموافق  11/6/2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق رمسيس هيلتون لعرض  نتائج ومخرجات الدراسة .


غدا.. افتتاح مسرح طلعت حرب بنوعية جامعة عين شمس

يفتتح الدكتور . محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسادة نواب رئيس الجامعة مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس يوم السبت القادم الموافق ١١من يونيو فى تمام الساعة العاشرة صباحاً


4 اوراق للتسجيل بدوة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان


تبدأ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان اليوم إقامة دورة تنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورة تقام في العمارة.


٣٠ يوليو..آخر موعد لطلاب الدراسات العليا بحلوان للتقدم لمنحة daad helmut schmidt scholarship بألمانيا

أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "  daad helmut schmidt scholarship“  بألمانيا  للعام الجامعي 2022- 2023.

 

كلية الزراعة تعلن عن فتح باب الحجز للنشاط الصيفي

أعلنت رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن فتح باب الحجز للموسم الصيفي لنشاط حمام السباحة و ذلك تحت. عليك الدكتور سامح عيد الفتاح عميد الكلية و الدكتورة فاطمه سمير وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب .

 

أول اختبار أيلتس للمركز الثقافي البريطاني بقاعات ألسن عين شمس الإلكترونية الجديدة

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس،  تفعيل بروتكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و المركز الثقافي البريطانى لتصبح كلية الألسن مقرًا معتمدًا لإجراء الامتحانات الورقية و الإلكترونية لاختبارات الأيلتس و لعقد الدورات  للمركز الثقافي البريطاني بجامعة عين شمس، ليقدم خدماته لمنطقة جغرافية واسعة خارج أسوار الجامعة، و سوف يعقد  أول اختبار يوم ٢٣ يوليو القادم بكلية الألسن، جامعة عين شمس.

اخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة مستقبل السيارات الكهربائية أكاديمية البحث العلمي جامعة عين شمس جامعة حلوان جامعة القاهرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ترشيحاتنا

كله هيشتغل.. 3911 مشروعا للشباب ضمن مبادرة مشروعك بالقليوبية بـ325 مليون جنيه|فيديو

أخبار العالم| ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تدعو إيران إلى إنهاء التصعيد النووي.. والجوع يهدد بريطانيا بسبب عقوبات روسيا

أخبار الرياضة.. شوبير يطالب برحيل اتحاد الكرة.. كلوب يوجه رسالة لمحمد صلاح

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد

بعد وفاته صباح اليوم.. محطات بحياة وزير التجارة والصناعة الأسبق عمرو نصار

مصطفى بكرى: الرئيس اليمني يزور مصر السبت المقبل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقول أكلنا كل دة؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ