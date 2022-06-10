أخبار التعليم .. غدا.. افتتاح مسرح طلعت حرب بنوعية جامعة عين شمس.. 4 أوراق للتسجيل بندوة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. مستقبل السيارات الكهربائية.. ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.





مستقبل السيارات الكهربائية.. ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي .. غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار إهتمام الحكومة المصرية بتطوير إستراتيجية الحركية الكهربائية للقضاء على بعض العوائق الأكثر شيوعًا ولنشر الحركية الكهربائية وخلق سياسات لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية، عن قيام مجلس بحوث الكهرباء والطاقة بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى بعقد ورشة عمل لدراسة ” مستقبل السيارات الكهربائية والتشريعات التى تساعد على انتشارها” وذلك يوم السبت الموافق 11/6/2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق رمسيس هيلتون لعرض نتائج ومخرجات الدراسة .



غدا.. افتتاح مسرح طلعت حرب بنوعية جامعة عين شمس

يفتتح الدكتور . محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسادة نواب رئيس الجامعة مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس يوم السبت القادم الموافق ١١من يونيو فى تمام الساعة العاشرة صباحاً



4 اوراق للتسجيل بدوة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان



تبدأ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان اليوم إقامة دورة تنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورة تقام في العمارة.



٣٠ يوليو..آخر موعد لطلاب الدراسات العليا بحلوان للتقدم لمنحة daad helmut schmidt scholarship بألمانيا

أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا للعام الجامعي 2022- 2023.

كلية الزراعة تعلن عن فتح باب الحجز للنشاط الصيفي

أعلنت رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن فتح باب الحجز للموسم الصيفي لنشاط حمام السباحة و ذلك تحت. عليك الدكتور سامح عيد الفتاح عميد الكلية و الدكتورة فاطمه سمير وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب .

أول اختبار أيلتس للمركز الثقافي البريطاني بقاعات ألسن عين شمس الإلكترونية الجديدة

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، تفعيل بروتكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و المركز الثقافي البريطانى لتصبح كلية الألسن مقرًا معتمدًا لإجراء الامتحانات الورقية و الإلكترونية لاختبارات الأيلتس و لعقد الدورات للمركز الثقافي البريطاني بجامعة عين شمس، ليقدم خدماته لمنطقة جغرافية واسعة خارج أسوار الجامعة، و سوف يعقد أول اختبار يوم ٢٣ يوليو القادم بكلية الألسن، جامعة عين شمس.