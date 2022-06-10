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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الزراعة تعلن عن فتح باب الحجز للنشاط الصيفي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

أعلنت ادارة رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن فتح باب الحجز للموسم الصيفي لنشاط حمام السباحة و ذلك تحت. ر ئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت  و  الدكتور سامح عيد الفتاح عميد الكلية و الدكتورة فاطمه سمير وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب ، و تحت اشراف ادارة رعاية شباب الكلية 

كما اكدت رعاية شباب كلية الزراعة جامعة القاهرة  انه على من يرغب فى الاشتراك التوجه إلى رعاية الشباب لمعرفة المصروفات المطلوبه وكيفية الاشتراك .

 

جدير بالذكر انه على الجانب الاخر ، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة والمرشحين من مجلس الجامعة وخريجيها، الفائزين بجوائز الدولة: النيل، التفوق، التقديرية، التشجيعية لعامي 2021/2022، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، وتأتي في إطار دعم وإثراء الحياة الثقافية سواء على المستوى المحلي أو العربي.

وفاز من المرشحين من مجلس جامعة القاهرة بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون الفنان رشوان توفيق، ومن أساتذة جامعة القاهرة فاز بجائزة الدولة التقديرية الدكتور معتز سيد عبد الله عميد كلية الآداب الأسبق في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتورة سهير زكي حواس الأستاذة بكلية الهندسة في مجال الفنون.

و قد فاز من جامعة القاهرة بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية الدكتورة إيمان عامر بكلية الآداب، كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية اثنان من أعضاء هيئة التدريس. 

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ومن الشخصيات العامة من خريجي جامعة القاهرة، فاز بجائزة النيل في العلوم الاجتماعية اسم المرحوم رجائي عطية (حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة)، كما فاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية السفير الدكتور محمد نعمان جلال (حاصل على بكالوريوس وماجستير ودكتوراة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة).

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وعلماء وخريجي جامعة القاهرة لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.

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