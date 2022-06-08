متحررة من قيودي .. أصالة توجه رسالة مهمة لجمهورها | شاهد

أعلنت الفنانة السورية أصالة، عن تحضير لألبوم جديد باللهجة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الفنانة أصالة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بوعدكم بألبوم مصري منّ أحلى ما عملت .. عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق .. بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه .. أنا بهالألبوم مُتحرّره من جميع قيودي .. غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات .. وقرّبنا نخلص ادعوا لي "

اصاله عبر تويتر

وطرحت الفنانة أصالة، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “دنيتي الحلوة” عبر القناة الرسمية الخاصة بها.

غنت أصالة ، الاغنية في حفل زفاف ابنتها شام وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

“دنيتي الحلوة” جيتار : مصطفى اصلان، بيز جيتار :سيكا، اكورديون و ترومبيت : محمود شاهي، ناي : محمد عاطف، قانون : عمرو الصواف، طبلة : احمد عيادي، اشراف فني : اشرف سالم.

شام الذهبي ابنة أصالة ، تم زفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف.