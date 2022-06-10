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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول اختبار أيلتس للمركز الثقافي البريطاني بقاعات ألسن عين شمس الإلكترونية الجديدة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس،  تفعيل بروتكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس و المركز الثقافي البريطانى لتصبح كلية الألسن مقرًا معتمدًا لإجراء الامتحانات الورقية و الإلكترونية لاختبارات الأيلتس و لعقد الدورات  للمركز الثقافي البريطاني بجامعة عين شمس، ليقدم خدماته لمنطقة جغرافية واسعة خارج أسوار الجامعة، و سوف يعقد  أول اختبار يوم ٢٣ يوليو القادم بكلية الألسن، جامعة عين شمس.

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تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين .. بناء لـ جسور المعرفة مع الباحثين .. صور

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التضامن: الدولة أطلقت استراتيجية وطنية لنشر الوعي المناخي

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور  أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و البحوث، و إشراف الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، و تنسيق دكتورة حنان السعيد، مديرة التعليم المدمج بالجامعة،وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، قامت بتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بتطوير البنية التحتية بالكلية وتحديثها وفق أعلى معايير الجودة التعليمية العالمية، مشيرة إلى دور القاعات الدراسية الجديدة  وأهمية إنشاء مركز الامتحانات الإلكترونية بالكلية في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة القدرات التعليمية المتاحة للطلاب المصريين والأجانب.

والجدير بالذكر انطلق حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين،  التي تقيمها اليوم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة ، بحضور لفيف من الوزراء وسفراء الدول الافريقية وبعض ممثلى المنظمات الدولية والاتحاد النوعى للمناخ.
اكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، هذه المبادرة اصبحت من اهم المبادرات علي مستوي القارة الافريقية موضحًا ان جامعة عين شمس تسعي دائمآ لتقدم هذه البرنامج لحشد جهود الطلاب والباحثين من الافارقة والمصريين لبناء جسور المعرفة المناخية مع المجتمع استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27  وايماناً من الكلية بأن نشر الوعي المناخي هو بداية الطريق لخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أنه تم تدريب العديد من الشاب المصرى لتأهيلهم كسفراء المناخ لتزييد ثقافة الشعب الخاصة بتغير المناخ، مؤكدًا أنه يجب على المواطن أن يتفهم التغيرات المناخية الموجودة يكون واعي بها.
واعلن الدكتور محمود المتيني، أن مصر تمثل الصوت الإفريقي في مؤتمر المناخ القادم، وبالتالي يجب تغيير الوعي وتزويده بالدول الإفريقية، حيث تم مخاطبة الاتحاد الإفريقي بالجامعات وتم عقد العديد من الشراكات وإنشاء العديد من الدورات المتميزة جدا للطلاب الأفارقة.
وقال رئيس جامعة عين شمس، إن لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية دائما الريادة والسبق في المنطقة العربية والافريقية انطلاقا من دور مصر الرائد في القضايا البيئة والمناخ، مؤكدًا إننا بهذا العمل نتحمل مسؤولية مباشرة للغاية عن اقتصادنا وكوكبنا وطريقة حياتنا.

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