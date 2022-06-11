30 يونيو .. آخر موعد للتقدم لبرنامج التعليم المدني بحلوان

أعلنت جامعة حلوان عن تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ويعد ماجستير مشترك بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان.

ونوهت إلى أن البرنامج يعد الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات في مجال إدارة التعليم الدولي، كما أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات والهياكل، وكذلك تنفيذ تطوير الجودة وتبني الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

وأوضحت الدكتورة رشا شرف منسق البرنامج انه يتميز بنظام التعليم التبادلى المختلط Blended Learning الذى يجمع بين التعليم الإلكترونى والمحاضرات العادية، كما يسمح هذا البرنامج للطلاب بمواصلة العمل أثناء الدراسة بصورة معتادة بما يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظرى طوال المراحل الدراسية، حيث يحضر الطلاب فى البرنامج من خلال الدروس فعلية والدروس عبر الإنترنت، وتقدم الدروس الفعلية في جامعة لودفبجسبورج فى ألمانيا، وفى مركز التميز للتعليم فى الزمالك، مصر.

ويمكن لجميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الانضمام لغيرهم من الخريجين من حول العالم وتنمية مهاراتهم ومعارفهم، لمزيد من التفاصيل والمعلومات واستمارة التقديم يمكن الدخول علي الموقع الإلكترونى والتسجيل:

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جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الصيدلة بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان معرض (الدراسة في اليابان 2022)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعلى هامش المعرض عقدت الندوة التعريفية .

وأشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بالدور الريادى الذى يقوم به قطاع الدراسات العليا فى النهوض بالبحث العلمي، وتوفير المنح التي تعزز القدرات البحثية، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع، حيث إن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على رفع الوعي لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أن البرامج المقدمة من دولة اليابان هي فرص عظيمة يجب استغلالها من خلال إقامة تعاون مشترك بين جامعة حلوان والمؤسسات التعليمية اليابانية لتعزيز المهارات الأكاديمية والبحثية بين مصر واليابان. وإن الجامعة تقوم بتوفير كل الدعم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على المنح التي من شأنها تعزيز قدراتهم البحثية والأكاديمية، وكذلك للحصول على المشروعات الممولة دولياً والتي تساهم فى رفع كفاءة القدرة المؤسسية لكليات الجامعة.

وقد رحب الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان بالسادة ممثلي البرامج الدراسية اليابانية والسادة الحضور. وقام بإبراز أهمية المنح الدراسية بدولة اليابان وكونها فرص عظيمة حيث تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات ذات المراكز المتقدمة عالمياً.