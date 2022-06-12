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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لرفع الكفاءة المهنية للعاملين.. آداب حلوان تكشف الهدف من مركز اللغات المتخصصة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرحت الدكتورة مها حسنى، عميد كلية الآداب جامعة حلوان، بأنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة، كما يتم تقديم الاستشارات للجهات التعليمية وذلك للنهوض بمستوى المعيدين والمدرسين المساعدين لمساعدتهم في تدريس اللغة للأغراض المتخصصة . 

ويقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية .

حيث حيث يقدم المركز دورات اللغة الانجليزية، دورات تأهيلية لامتحان اللغة الإنجليزية الأكاديمي، English for Cabin Crew، اللغة الألمانية، اللغة الاسبانية، اللغة اليابانية، اللغة الصينية، اللغة الايطالية، اللغة التركية الحديثة، قواعد اللغة العثمانية، اللغة العبرية، اللغة الفارسية، اللغة الروسية، اللغة الفرنسية.

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جدير بالذكر أنه حققت حركة تعليم الكبار ومحو الأمية في مصر نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تدشين مبادرة حياة كريمة من أجل حياة أفضل وتعليم يليق بالمصريين.

 وسارت جامعة حلوان علي الدرب ووضعت العديد من الخطط والبرامج من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا الشأن وكان لجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان وعضو اللجنة التنسيقية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات الموقر إنجازات رائدة في الملحمة الوطنية لتحرير المواطنين من الأمية  تكللت بنجاح باهر ومتميز  في المشروع القومي لمحو الأمية والذي يشرف عليه  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وكان من أبرز تلك الإنجازات هو أن طلاب جامعة حلوان أستطاعوا تحرير عدد 8512 مواطن ومواطنة من الأمية وفق تقارير الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما نفذت الجامعة عدد ضخم من الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمشروع القومي لمحو الأمية
ووقعت الجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل العمل بالمشروع وفق الآليات التي تحددها الجهات المختصة.

كما شارك رئيس الجامعة بالاجتماعات المختلفة للجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع بالمجلس الأعلى للجامعات ،، حيث قام سيادته بعرض تجربة الجامعة في هذا المجال، بالإضافة إلى إستضافة الجامعة بعض اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتعاون البناء مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في عقد الامتحانات الفورية للمواطنين. 

 

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