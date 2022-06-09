تربية فنية حلوان: دورات تدريبية للموهوبين خلال إجازة نهاية العام لتنمية مهاراتهم

أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك عن بدء التسجيل بدورات الدراسات الحرة بالكلية خلال إجازة نهاية العام الدراسي ، وذالك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان أن هذه الدورات التدريبية والورش تعد أحد الوسائل الهامة التي تساعد الموهوبين في مجالات الفنون لكل الأعمار .

ونوه الي انها تشمل جميع تخصصات الكلية مثل الرسم والتصوير والنحت والخزف والأشغال الفنية وأشغال النجارة والمعادن والحلي والطباعة والنسيج والجرافيك وذالك بما يناسب مع طبيعة المراحل العمرية، مما يساعد على تنمية القدرات الإبداعية .

جدير بالذكر انه استطاعت جامعة حلوان أن تحقق تقدمًا في التصنيف العالمي QS وتقدمت للمركز الخامس وسط ١٤ جامعة مصرية تواجدت على لائحة المصنف الدولي الأشهر لهذا العام والتي تضم أفضل ١٤٠٠ جامعة في العالم.

أشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات العالمية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما ثمن على الجهد ونتاج عمل وثمار ما يقوم به مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بقيادة الدكتور محمد القصاص مدير المكتب.



كما أكد أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.



وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، موضحة أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.



