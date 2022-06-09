عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية فنية حلوان: دورات تدريبية للموهوبين خلال إجازة نهاية العام لتنمية مهاراتهم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان  بالزمالك عن بدء التسجيل بدورات الدراسات الحرة بالكلية خلال إجازة نهاية العام الدراسي ، وذالك   تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، و الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف  الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وصرح الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان أن هذه الدورات التدريبية والورش تعد أحد الوسائل الهامة التي تساعد الموهوبين في مجالات الفنون لكل الأعمار . 

 

ونوه الي انها  تشمل جميع تخصصات الكلية مثل الرسم والتصوير والنحت والخزف والأشغال الفنية وأشغال النجارة والمعادن والحلي والطباعة والنسيج والجرافيك وذالك بما يناسب مع طبيعة المراحل العمرية، مما يساعد على تنمية القدرات الإبداعية . 

txt

التعليم العالي تعلن عن فتح باب التقدم لجامعة العلمين الدولية للعام 2022/2023

txt

جامعة حلوان تتقدم للمركز الخامس مصريا في تصنيف QS العالمي

txt

الاحد القادم.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن امن المعلومات

txt

مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية 2022 - 2023 بـ حلوان .. وخطوات يتبعها الطلاب المستجدون والقدامى

txt

أخبار التعليم.. وزير التعليم لأولياء الأمور: كفاية أسئلة عن الثانوية العامة.. وننشر نتيجة امتحانات تحديد المُستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

txt

من المقيدين المنتظمين.. جامعة حلوان تعلن شروط تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

txt

جامعة حلوان تكشف أوراق التقدم للمدن الجامعية بالعام الجديد

txt

14 أغسطس .. بدء إجراءات التقدم للمدن الجامعية للطلاب القدامي بحلوان

txt

جامعة حلوان تستقبل وفد ISM الألمانية في إطار المشروع البحثي المشترك

txt

جامعة حلوان تكرم سفراء مكتب العلاقات الدولية

 جدير بالذكر انه استطاعت جامعة حلوان أن تحقق تقدمًا  في التصنيف العالمي QS  وتقدمت للمركز الخامس وسط ١٤ جامعة مصرية تواجدت على لائحة المصنف الدولي الأشهر لهذا العام والتي تضم أفضل ١٤٠٠ جامعة في العالم.

 أشاد  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات العالمية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما ثمن على الجهد ونتاج عمل وثمار ما يقوم به مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بقيادة  الدكتور محمد القصاص مدير المكتب.


كما أكد  أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.


وأفادت  الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، موضحة أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.

 


 

التعليم العالي جامعة حلوان الدورات التدريبية الفن الطلاب كلية التربية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بعد هزيمة منتخب مصر من إثيوبيا .. تعرف على ترتيب المجموعة الرابعة

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

دي حقيقتي وبلاش تريقة .. زوجان يردان على انتقاد بسبب كلمة بابي

ترشيحاتنا

النقض تؤيد السجن 3 سنوات لمعاون مباحث المقطم الأسبق في قتل عفروتو

الملك المصري.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بـ جائزة افضل لاعب فى البريميرليج

الرئيس الروسي: لن نعزل بلادنا عن اقتصاديات العالم

بعد ظهور زيلينسكي فيها.. روسيا تسعي للسيطرة علي زابوريجيا بالكامل

تعزز الصناعة المحلية.. السعودية تعتزم بناء قاعدة اقتصادية قوية

لاعب العام بإنجلترا 2022.. محمد صلاح: هذه جائزة كبيرة وفخور بتحقيقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

مطعم يكتب رواتب العمال في قائمة الطعام لهذا السبب

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

فيديو

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

لم تتحمل فراقه فلحقت به.. قصة وفاة حلا الشهري بعد والدها بساعات

تصريحات موسيماني وزوجته تُعجل بالرحيل.. ماذا قال وما علاقة مانويل جوزيه ؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ