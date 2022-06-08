14 أغسطس .. بدء إجراءات التقدم للمدن الجامعية للطلاب القدامي بحلوان

بدأت الجامعات المصرية بتحديد موعد و شروط التقدم للسكن و القبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي التالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، خاصة للطلاب القدامي بالجامعات لتسهيل إجراءات التسكين بالمدن الجامعية قبل بدء تنسيق القبول بالجامعات للعام الجديد .

و قد أعلنت الادارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان عن مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

وصرح خالد ذكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية أنه بالنسبة للطلاب القدامي الملتحقين بالجامعة يتم التقدم بطلب إقامة بالمدن عبر الموقع الإلكترونى ابتداءً من يوم الأحد الموافق ١٤ اغسطس ٢٠٢٢ وحتي يوم الاثنين الموافق ٢٢ اغسطس ٢٠٢٢.

وتتم إجراءات القبول تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

جدير بالذكر انه قد استقبلت جامعة حلوان بتنسيق من الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية وفد جامعة ISM الألمانية برئاسة الدكتور ألكسندر هودك في إطار المشروع البحثي المشترك لإعداد برنامج ماجستير مزدوج في مجال السياحة الرياضية المستدامة بتمويل من هيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD.