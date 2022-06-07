رئيس جامعة حلوان : المنح الدولية تساعد على تبادل الخبرات ومتابعة تطورات المنظومة التعليمية

صرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تطلق العديد من المنح والبرامج الدولية التي يمكن للطلاب بالدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الالتحاق بها لتطوير المنظومة التعليمية و اكسابهم خبرات مختلفة والنهوض بالبحث العلمي .

وأوضح الدكتور رئيس جامعة حلوان أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

و اشار مهدي إلى أن هذه المنح تعمل على تنمية مهارات الدارسين و اطلاعهم علي كافة التطورات التكنولوجيا و متطلبات سوق العمل والتطور بالبرامج التعليمية ، كمان انها تعمل علي تبادل الخبرات المختلفة بين الدارسين.

جدير بالذكر انه قد أجرى الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية اليوم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة و ادا الاعمال بالجامعة بمرافقة الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية.

وأشاد مهدي بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية الإدارة الطبية، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، وكذلك ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة.

واطمئن رئيس الجامعة على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة و توفير سبل الراحة للطلاب خلال اللجان .

وأشار الدكتور ممدوح مهدي إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ودون أي صعوبات.