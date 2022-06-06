جامعة حلوان: برنامج التعليم الدولي يهدف إلى تأهيل القيادات في الإدارة

أعلنت جامعة حلوان عن تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ويعد ماجستير مشتركا بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة رشا شرف منسق البرنامج.

وصرحت الدكتورة رشا شرف منسق البرنامج انه يتميز بنظام التعليم التبادلى المختلط Blended Learning الذى يجمع بين التعليم الإلكترونى والمحاضرات العادية، كما يسمح هذا البرنامج للطلاب بمواصلة العمل أثناء الدراسة بصورة معتادة بما يمزج بين الخبرة العملية والتدريب والإطار النظرى طوال المراحل الدراسية، حيث يحضر الطلاب فى البرنامج من خلال الدروس فعلية والدروس عبر الإنترنت، وتقدم الدروس الفعلية في جامعة لودفبجسبورج فى ألمانيا، وفى مركز التميز للتعليم فى الزمالك، مصر.

وأشارت إلى أنه تم تصميم المحتوى العلمي للبرنامج ليلبي احتياجات الطلاب المشاركين، حيث يتم نقل المعرفة إلى كفاءات عملية من خلال إدخال مشاكل العمل الواقعية في مناقشات الفصل الدراسي، والتى من خلالها يعكس المشاركون معرفة جديدة في مجالاتهم التعليمية أو الممارسة الإدارية.

جدير بالذكر ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان دورات الدراسات الحرة ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

أوضحت الدكتورة ميسون قطب أن كلية الفنون التطبيقية تهتم بشكل موسع بتدريب الطلاب والمجتمع المحيط من خلال إمدادهم بالدورات التدريبية المختلفة من قبل المختصين وأوضحت أن دورات الدراسات الحرة تبدأ منتصف يونيو ويتم الحجز من مقر الكلية بالجيزة ، مشيرة أن هذه الدورات تأتي كالتالي:

دورات قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون وهي:

التصوير الفوتوغرافي، فنون المونتاج.

دورات قسم الطباعة والنشر والتغليف: دورة مكافحة التزييف والتزوير، دورة الطباعة المؤمنة، دورة التغليف المؤمن الذكي.

دورات قسم الإعلان: التصميم الجرافيكي، الميديا.

دورات قسم الملابس الجاهزة: تصميم أزياء، باترون ، خياطة.

دورة الرسم الحر: تعليم الظل والنور في المنظور الحر، أساسيات اللون، مهارات التصميم والتكوين الفني.