جامعة حلوان: نسعى للنهوض بالبحث العلمي من خلال المنح الدولية ونعمل على نشر تبادل الخبرات.. والباحثون: الجامعة تطور مهاراتنا

جامعة حلوان :

أطلقنا منح دراسية لطلاب الدراسات العليا بجامعات المانيا

نعمل علي زيادة الأبحاث المنشورة دوليا

نهدف لنشر تبادل الخبرات بين الباحثين

باحث بجامعة حلوان: الجامعة تعمل على تطوير مهاراتنا

تطلق جامعة حلوان العديد من المنح والبرامج الدولية التي يمكن للطلاب بالدراسات العليا الالتحاق بها لتطوير المنظومة التعليمية و اكسابهم خبرات مختلفة .

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات لدعم تنافسية المتقدمين لهذه للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة بالدراسات العليا و ذالك لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها ، و تاهيلهم لها

و أوضح الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان أن التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة، تيسره الجامعة ويعد فرصة جيدة لإتاحة الدعم اللازم، للراغبين فى التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.



وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، لصدي البلد. ان هذه البرامج و الندوات تاتي من أهمية توضيح المنح المقدمة من هيئة و دورها في دعم منظومة البحث العلمى من خلال تمكين الباحثين من استكمال دراساتهم العليا بالجامعات المرموقة، وتبادل الخبرات البحثية، بالإضافة إلى إسهاماتها فى صقل المهارات القيادية والإدارية لأعضاء المجتمع الجامعى.

و صرحت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ، لصدي البلد بأن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، وقد شجعت الدكتورة ميادة بلال على ضرورة التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة وتخطى رهبة التقدم لهذه المنح.

وأشارت إلى أن المكتب يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

ونوهت إلى أن جامعة حلوان تسعي دائما على الحصول على للصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدولي بالجامعات ، وذلك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي .

و قد أوضح احد الدارسين بالدراسات العليا بالجامعة و احد الباحثين ان الجامعة تعمل دائما علي توضيح كافة المنح الدولية المقدمة لطلاب الجامعة ، و تدريب الباحثين عليها و التعريف بكافة القواعد و الشروط الخاصة بها ، وذلك عن طريق مراكز الدراسات العليا بالكليات و مراكز التأهيل الخاصة بالجامعة .

وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا للعام الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة مقدمة من مؤسسة DaaD للحصول علي درجة الماجستير من ثماني جامعات المانية في التخصصات التالية "القانون - علم الاقتصاد - العلوم الاجتماعية - العلوم السياسية والإدارة العامة"، منوهة إلى أن المنحة تستمر لمدة سنتين.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية أنه على طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان الراغبين في الحصول على المنحة سرعة تقديم الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه ٣١ يوليو ٢٠٢٢.

كما أعلنت جامعة حلوان عن تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ويعد ماجستير مشترك بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان.

تم تصميم المحتوى العلمي للبرنامج ليلبي احتياجات الطلاب المشاركين، حيث يتم نقل المعرفة إلى كفاءات عملية من خلال إدخال مشاكل العمل الواقعية في مناقشات الفصل الدراسي والتى من خلالها يعكس المشاركون معرفة جديدة في مجالاتهم التعليمية أو الممارسة الإدارية.