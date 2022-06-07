البحوث الفلكية تعقد ورش عمل للمدرسين بالتربية والتعليم.. الفرصة الأخيرة للتسجيل اليوم

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للإتحاد الدولى الفلكى عدد من ورش العمل للمدرسين بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح المعهد أن ورشة العمل الأولى سوف تكون يومي الثلاثاء والأربعاء 21-22 يونيو 2022 بعنوان (فى الفلك)، بينما تكون ورشة العمل الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يونيو 2022 بعنوان (فى الاسترو بيولوجى).

ويحاضر فى ورش العمل مجموعة من الأساتذة الأجانب والمتخصصين من المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وسوف تكون لغة ورش العمل الانجليزية، و تمنح شهادات لمن يجتاز ورش العمل.

وأشار المعهد أن على الراغبين فى الحضور إلى ورش العمل فعليه أن يقوم والتسجيل من خلال الايميل التالي [email protected] خلال الفترة من 1-7 يونيو 2022، وحضور ورش العمل مجانى وعبر المنصة الافتراضية أبلكيشن زووم.



جدير بالذكر أننا قد شهدنا يوم السبت الماضي 4 يونيو مشهد فلكي جذاب عندما اقترن القمر مع خلية النحل الموجودة في برج السرطان، فى ظاهرة فلكيةترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق: “إننا شاهدنا اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل يوم السبت 4 يونيو، حيث تم رؤيتهم متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الحادية عشر مساء تقريبا”.

وأوضح تادرس، أن الاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقية بينهما فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات.

وأضاف أنه لرؤية اقتران القمر مع خلية النحل فإن هذا المشهد يحتاج إلى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.