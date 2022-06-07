14 يونيو.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامج تصميم المناهج



تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

و يتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل و الاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل



ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة تصميم المناهج وتوصيف وتقرير المقررات في تمام الساعة التاسعة صباح يومي ١٤ و ١٥ يونيو.

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الطب جامعة حلوان قافلة طبية يوم بمركز الشهيد الطبي بمنطقة كفر العلو بحلوان بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وكلية الطب والإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدى قائم بعمل رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ريــــادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بقـــــيـــــادة الأستاذ الدكتور وليـــد محــمـــد الســروجـــى عمــيـــد كــلــيـــة الطـــــب، إشـــــراف الأستاذة الدكتورة نرفانا حسين مستشار رئيس الجامعة لقطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع للخدمات الصحية.