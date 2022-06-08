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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية باللغة التركية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتور شادي الكردي.

وأعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب، أنه بصدد إعداد دورات وورش عمل مكثفة خلال الإجازة الصيفية، ووجه المركز دعوات إلى كليات الجامعة الإعلان عن دورات المركز للطلاب داخل الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية.

وأشار المركز إلى أنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار التوجه إلى مقر المركز فى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورات حول  اللغة التركية الحديثة، قواعد اللغة العثمانية، اللغة العبرية، اللغة الفارسية، اللغة الروسية، اللغة الفرنسية.

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جدير بالذكر انه قد أجرى  الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية اليوم لمتابعة امتحانات  الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة و إدارة الاعمال بالجامعة بمرافقة  الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية.

وأشاد مهدي بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية الإدارة الطبية، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، وكذلك ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة.

واطمئن رئيس الجامعة على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة و توفير سبل الراحة للطلاب خلال اللجان . 

 وأشار الدكتور ممدوح مهدي إلى أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ودون أي صعوبات.

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