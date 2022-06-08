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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شبكات عين شمس يستضيف فريق كلية الحقوق المشارك في مسابقة المحاكمة الصورية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يستضيف  مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس اليوم  فريق كلية الحقوق جامعة عين شمس المشارك في مسابقة المحاكمة الصورية التي تنظمها جامعة أكسفورد.

ويوفر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات للفريق قاعة مجهزة بأحدث الإمكانيات اللازمة للتواصل عن بعد عبر الفيديو كونفرانس، وذلك برعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث

وتأتي هذه المشاركة في إطار استكمال المرحلة الثانية في مسابقة المحاكمة الصورية التي تنظمها جامعة أكسفورد، حيث كان الفريق قد حصل على المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في المسابقة ذاتها ليكون بذلك جديرا بالتأهل للمسابقة الدولية.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور إسلام حجازي، حرص المركز على توفير أفضل الإمكانيات اللازمة وتذليل كل الصعوبات التقنية التي قد تواجه الفريق خلال المشاركة في أعمال المسابقة.

 

و تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، استضافت اليوم جامعة عين شمس معرض الدراسة باليابان و الذي ينظمه مكتب JMENA  و الذي يسعى للترويج للدراسة بالجامعات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتواجد مكتب  حاليا بجامعة بجامعة كيوشو باليابان.

ياتى إستضافة المعرض في ظل ما تقوم به جامعة عين شمس من تعاون مع مختلف الجامعات في مصر وخارجها بهدف التميز والانفتاح على العالم الخارجي ونقل العلوم والثقافات والفنون ونقل كل  ما هو حديث بما يصب في نهاية في خدمة المجتمع المصري.

وقد تم خلال المعرض استعراض فرص الدراسة المتوفرة بالجامعات اليابانية عامة وجامعة كيوشو خاصة لطلاب مرحلة البكالوريوس من خلال التبادل الطلابي حيث يوجد حاليا عدد من طلاب مرحله البكالوريوس من طلاب جامعه عين شمس بجامعة كيوشو من خلال اتفاقية التبادل الطلابي المبرمة بين الجامعتين ، كما توجد فرص لطلاب مرحله الماجستير والدكتوراة وكذلك هناك فرص للدراسة فيما بعد الدكتوراة ، كذلك تم استعراض المنح الدراسية المتوفرة.

شارك في المعرض سفارة اليابان بالقاهرة ومن جامعة عين شمس شاركت الدكتورة. شهيره سمير مدير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس وألدكتور. شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس .

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