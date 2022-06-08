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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية 2022 - 2023 بـ حلوان .. وخطوات يتبعها الطلاب المستجدون والقدامى

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • المدن الجامعية جامعة حلوان تبدأ الاستعدادات للعام الجديد  
  • رئيس جامعة حلوان : نعمل علي توفير كافة الخدمات لطلاب المدن الجامعية
  • جامعة حلوان تعلن شروط التسكين بالمدن الجامعية 
  • الادارة العامة للمدن الجامعية بحلوان :  تقديمات الطلاب القدامي تبداء ١٤ اغسطس  

بدائت الجامعات المصرية  بتحديد موعد و شروط التقدم للسكن و القبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي التالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣  ، و ذالك خاصة  للطلاب القدامي بالجامعات لتسهيل اجرائات التسكين  بالمدن الجامعية قبل بدء تنسيق القبول بالجامعات للعام الجديد.

أعلنت الادارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان عن مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 

وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وقد أكد الدكتور ممدوح مهدى  القائم باعمال رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تحرص علي   على المتابعة الدورية  للمدن الجامعية و طلابها و تعمل علي توفير كافة الخدمات والأنشطة المقدمة لهم، بالإضافة إلى متابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية   من كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدن الجامعية.

وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان انه بالنسبة   الي شروط للقبول بالمدن الجامعية في للطلاب المستجدين و القدامي فهي تشمل ان :

- يشترط للقبول بالمدن الجامعية في جامعة حلوان أن يكون الطالب المتقدم من المقيدين المنتظمين بكليات جامعة حلوان المختلفة في الليسانس أو البكالوريوس.

- يتم قبول الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بجامعة حلوان على أن يوجد أماكن شاغرة وتبعًا للظروف الاجتماعية.

- يشترط ألا يكون الطالب المتقدم للإقامة بالمدن الجامعية بجامعة حلوان من سكان القاهرة الكبري.

- يجب أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة ولا يتم التجاوز عن هذا الشرط إلى في حالة وجود ظروف قهرية وبجواب من رئيس الجامعة.

- على الطالب أن يكون قد سدد جميع الرسوم.

- ألا يكون قد سيق الحكم عليه في أحد العقوبات التأديبية الموجودة باللائحة التنفيذية لفنانون الجامعة . 

وقال  خالد ذكي  مدير عام  الإدارة العامة للمدن الجامعية أنه بالنسبة للطلاب القدامي بالجامعة يتم التقدم بطلب إقامة بالمدن  عبر الموقع الإلكترونى ابتداءً من يوم الأحد الموافق ١٤ اغسطس ٢٠٢٢ وحتي يوم الاثنين الموافق ٢٢ اغسطس ٢٠٢٢.

أما بالنسبة للطلاب المستجدين يتم التقدم عبر الموقع الالكتروني بعد كل مرحلة من مراحل التنسيق في الثانوية العامة وينطبق ذلك علي الدبلومات والمعاهد الفنية أو مايعادلها.

ونوهت ادارة المدن الجامعية  انه بالنسبة الي  الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية جامعة حلوان فهي:
- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب و وولي أمره

- 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- 2 استمارة موجود بها جميع البيانات المطلوبة

- يحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

- صورة من بطاقة الترشيح.

- صورة من شهادة الثانوية العامة أو اخر مؤهل قد حصل عليه

- 12 صورة شخصية للطالب

- إيصال سداد المصروفات

- صورة من إيصال كهرباء أو غاز طبيعي

- استمارة الكشف الطبي.

و اوضحت ادارة المدن انه علي كل من الطلاب المستجدين والقدامي متابعة فتح التقديمات و تسليم الاوراق المطلوبة و اجراءات التسكين عبر موقع جامعة حلوان الالكتروني. 

 

 

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