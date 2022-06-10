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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. إتاحة سداد مصروفات المدارس من الأحد 3 يوليو.. مستشفيات جامعة بني سويف تحصد المركز الثاني بالبرنامج التدريبي لأطباء الامتياز

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


حياة كريمة.. قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ في برج رشيد

 

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة" الإدارة العامة لمشروعات البيئة في جامعة كفر الشيخ ممثلة في كليات " الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب ومشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ اليوم الخميس  قافلة طبية موسعة لأهالي قرية «برج رشيد»، التابعة لمركز رشيد، وعدد من القرى المجاورة.

 

مستشفيات جامعة بني سويف تحصد المركز الثاني بالبرنامج التدريبي لأطباء الامتياز

 

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول مستشفيات جامعة بني سويف على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بالبرنامج التدريبي لأطباء الامتياز، موجهاً التهنئة إلى الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد شعبان أبو العلا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وكافة القائمين على العملية التعليمية بكلية الطب.

 

14 أغسطس.. جامعة حلوان: نستعد لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية بالعام الجديد

 

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان، مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 - 2023 وتبدأ يوم 14 أغسطس استقبال الطلاب القدامي عبر الموقع الالكتروني للجامعة . 

 

الأولى بالشهادة الإعدادية في الغربية: شكرا لأهلي ولمن دعموني في تفوقي دراسيا

 

شهدت قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار حالة من البهجة والسعادة الغامرة علي وجوه أفراد عائلة الطالبة "علا عبد الغفار الديب" لحصول ابنتهم الكبري  علي المركز الأول  للطلاب المتفوقين ضمن إعلان النتائج الشهادة الإعدادية علي مستوي المدارس بقري ومراكز المحافظة.

 

التعليم : إتاحة سداد مصروفات المدارس من الأحد 3 يوليو

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 لطلاب الصفوف الاولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الاحد 3 يوليو 2022 .

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