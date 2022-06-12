آداب حلوان تنظم دورات تدريبية باللغة الفرنسية للطلاب خلال إجازة نهاية العام

أعلنت جامعة حلوان عن العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وتقام تلك الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب بجامعة حلوان .

وقالت كلية الآداب جامعة حلوان إنه على الراغبين فى الحجز والاستفسار عن هذه الدورات التوجه إلى كلية الآداب جامعة حلوان أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لمعرفة طرف الحجز والمواعيد.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورات باللغة الفرنسية ( دورة تأهيل دخول امتحان غرفة التجارة والصناعة السياحة وتجارة بباريس ، دورات معادلة اللغة الفرنسية الطلاب كلية الحقوق.

جدير بالذكر انه قد نظمت كلية الصيدلة بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان معرض (الدراسة في اليابان 2022)، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، وعلى هامش المعرض عقدت الندوة التعريفية .

حيث اشاد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بالدور الريادى الذى يقوم به قطاع الدراسات العليا فى النهوض بالبحث العلمي، وتوفير المنح التي تعزز القدرات البحثية، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على رفع الوعي لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبها أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أن البرامج المقدمة من دولة اليابان هي فرص عظيمة يجب استغلالها من خلال إقامة تعاون مشترك بين جامعة حلوان والمؤسسات التعليمية اليابانية لتعزيز المهارات الأكاديمية والبحثية بين مصر واليابان. وإن الجامعة تقوم بتوفير كل الدعم لأعضاء هيئة التدريس للحصول على المنح التي من شأنها تعزيز قدراتهم البحثية والأكاديمية، وكذلك للحصول على المشروعات الممولة دولياً والتي تساهم فى رفع كفاءة القدرة المؤسسية لكليات الجامعة.

وقد رحب الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان بممثلي البرامج الدراسية اليابانية والسادة الحضور. وقام بإبراز أهمية المنح الدراسية بدولة اليابان وكونها فرص عظيمة حيث تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات ذات المراكز المتقدمة عالمياً.

كما أكدت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية للسادة الضيوف على حرص جامعة حلوان على التعاون مع الجامعات اليابانية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقدم للمنح المقدمة من المؤسسات التعليمية اليابانية وأضافت أن مكتب العلاقات الدولية يقوم أيضاً بتوفير الدعم الفني للسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب الراغبين في التقدم للمنح والمشروعات الدولية الممولة.

هذا وقد قام بإلقاء الندوة التعريفية المصاحبة للمعرض كلٍ من الدكتور/ جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ممثلا للجمعية اليابانية لترويج العلوم (JSPS)، أيومي كوياما،السكرتير الثالث بسفارة اليابان، الدكتور/ يوتارو أوكي، الأستاذ المساعد بجامعة كيوشو اليابانية، والدكتور/ تامر نصر، المدير الاقليمي لجامعة كيوشو بمصر.و الدكتورة خولة بن سعيد مسئول مشروع J-MENA بجامعة كيوشو.