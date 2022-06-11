جامعة حلوان تناقش دور الإتيكيت والبروتوكول في العمل 21 يونيو

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6ويتم متابعة موعد البرامج وموعد اغلاق التسجيل والاسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اونلاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

واكد المركز إلى أنه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل

ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة دورة الاتيكيت والبروتوكول فى العمل يومي الثلاثاء والاربعاء 21 و 22 يونيو.

وتقام دورة الاتيكيت والبروتوكول فى العمل بمقر المركز بدار الضيافة فى الحرم الجامعي فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرآ.

وعلى جانب آخر قدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والنواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة التهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والذين فازوا بجوائز الدولة هذا العام وهم: الدكتور أحمد عبد الكريم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الفنية لحصوله علي جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، الأستاذ الدكتور حسين مقداد الأستاذ بكلية الحقوق لحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية، الدكتورة رانيا محمود أبو العزم المدرس بكلية الفنون الجميلة لحصولها علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال التصوير، أسم المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد نبيل سليمان الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لحصوله علي جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن فخره وسعادته بفوز أبناء الجامعة بجوائز الدولة تقديراً لما قدموه كل في مجال تخصصهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق، مؤكداً أنهم نموذج مشرف لتميزهم العلمي، مشيرا إلى أن هذه الجوائز تأتى تتويجاً لجهود جميع أبناء جامعة حلوان لما يتميزون به من إبداعات ملحوظة في مجالاتهم وتخصصاتهم.