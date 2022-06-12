أخبار التعليم.. عبدالغفار يشهد إطلاق منصة إجادة للخدمات التعليمية.. ائتلاف نافذة على التعليم يطالب بتوفير مراوح وتوزيع عصير بلجان الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تسعى جامعة عين شمس دائمًا إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، إطلاق منصة إجادة للخدمات التعليمية، بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات (مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية) ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، عادل الألفي ممثل مؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، ولفيف من قيادات الوزارة.

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، بنسبة نجاح بلغت 65.8% .

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة اليوم، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الصيدلة للأساتذة العاملين بالكلية.

حصول مدينة الأبحاث العلمية على المركز الحادي عشر بتصنيف سيماجو Scimago



عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. منى محمود عبد اللطيف مدير المدينة، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.



ائتلاف نافذة على التعليم يطالب بتوفير مراوح وتوزيع عصير بلجان الثانوية العامة

ناشد مجدي مدحت، مؤسس ائتلاف “نافذة على التعليم”، وزارة التربية والتعليم بالعمل على توفير التجهيزات اللازمة لمواجهة شدة حرارة الجو في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك بعد تلاحظ الارتفاع الزائد في درجات الحرارة في مصر مع حلول أجواء فصل الصيف.