عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. عبدالغفار يشهد إطلاق منصة إجادة للخدمات التعليمية.. ائتلاف نافذة على التعليم يطالب بتوفير مراوح وتوزيع عصير بلجان الثانوية العامة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تعرف على أهداف مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس

 

تسعى جامعة عين شمس دائمًا إلى تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة، وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وزير التعليم العالي يشهد إطلاق منصة إجادة للخدمات التعليمية

شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، إطلاق منصة إجادة للخدمات التعليمية، بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات (مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية) ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، عادل الألفي ممثل مؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، ولفيف من قيادات الوزارة.

 

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 65.8%

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، بنسبة نجاح بلغت 65.8% .

 

بالأسماء.. 5 مرشحين لشغل وظيفة عميد كلية صيدلة طنطا
 

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة اليوم، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الصيدلة للأساتذة العاملين بالكلية.

حصول مدينة الأبحاث العلمية على المركز الحادي عشر بتصنيف سيماجو Scimago

عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. منى محمود عبد اللطيف مدير المدينة، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

ائتلاف نافذة على التعليم يطالب بتوفير مراوح وتوزيع عصير بلجان الثانوية العامة

ناشد مجدي مدحت، مؤسس ائتلاف “نافذة على التعليم”، وزارة التربية والتعليم بالعمل على توفير التجهيزات اللازمة لمواجهة شدة حرارة الجو في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك بعد تلاحظ الارتفاع الزائد في درجات الحرارة في مصر مع حلول أجواء فصل الصيف.

اخبار التعليم وزير التعليم التعليم العالي المجتمع الجامعات موقع صدى البلد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

اليوم.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

ترشيحاتنا

مدبولي: توجيهات رئاسية بتكثيف أبحاث الكشف عن الثروات المعدنية في أرجاء البلاد

تعليمات عاجلة لمديريات التعليم بشأن خطابات ندب المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

مهاجمة الأهداف المعادية في ختام التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل – 12

أخبار الفن..أول ظهور لـ سلمان خان بعد محاولة اغتياله.. وفاة شقيق طلعت زكريا ورفيق كفاح محمد منير

هل تقبل توبة الإنسان عند مرض الموت؟ الإفتاء تجيب

رئيس فنلندا: اعتراضات تركيا على انضمامنا لحلف الناتو كان مفاجأة لنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائق مزورة.. تفاصيل براءة كريستيانو رونالدو من اغتصاب امرأة في نيفادا

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

فيديو

مواجهة ساخنة بين جمال علام وأحمد مجاهد بعد الخسارة أمام إثيوبيا|ماذا حدث؟

وزير الدفاع لنظيره العراقي: حريصون على زيادة التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية

حط التليفون في البروفه .. ضبط عامل بمحل ملابس يصور السيدات خلسة

الأزهر: الشذوذ الجنسي فاحشةٌ مُنكرةٌ وجريمة مخالِفةٌ للفطرة الإنسانية وهادِمة للقيم الأخلاقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

اﻟﻤﺰﻳﺪ