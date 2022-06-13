تفاصيل البرامج الدراسية بالجامعات المصرية في الدول الإفريقية

أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فروع للجامعات المصرية بالدول الإفريقية وتسعي الوزارة لرفع كفاءة هذه الفروع وإنشاء مزيد من الفروع؛ لتبادل الخبرات ورفع مستوي البحث العلمي للطرفين .

وننشر تفاصيل الجامعات المصرية بالدول الافريقية :

يوجد فرع لجامعة القاهرة بمدينة الخرطوم بالسودان، وتم رصد 100 مليون جنيه لإعادة تأهيل وتشغيل الفرع بكفاءة عالية.

وبالنسبة لنظام الدراسة بالفرع والبرامج المتاحة بها حتي الآن:

ستتركز الدراسة في الفرع على مرحلة البكالوريوس في الكليات العاملة.

- الفرع به كليات: الآداب والحقوق والتجارة والعلوم، أما الدراسات العليا فتشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

- الفرع يهدف لتخريج كوادر سودانية في هذه المجالات يكون لهم دور في صناعة المستقبل وتحقيق التنمية في السودان الشقيق.

- التخصصات المتاحة بداية؛ وفي حال طلب الجانب السوداني تخصصات أخرى سيتم العمل عليها وتوفيرها.

- نظام الدراسة بالفرع، يتبع نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأم .

- يُعامل الطالب السوداني وطلاب دول حوض النيل معاملة الطالب المصري في المصروفات الدراسية وغيرها.

كما يوجد فرع لجامعة الإسكندرية في دولتي جنوب السودان وتشاد، ويتم العمل حاليًا على رفع كفاءة الفرعين وزيادة البرامج التعليمية بهذه الفروع .

وبالنسبة لنظام الدراسة والبرامج المتاحة به:

- يوجد مقران لجامعة الإسكندرية الأول بمنطقة تونج مخصص لأربع كليات جامعية (الطب البيطري، الزراعة، التربية، التمريض، والثاني بالعاصمة جوبا وستتم الدراسة فيه على أساس البرامج وبعض برامج الدرجات المشتركة بالتعاون مع الجامعات العالمية.

- ويجري الاعداد لبدء الدراسة بنظام البرامج المشتركة في تخصصات الهندسة والتمريض وإدارة الأعمال وغيرها من التخصصات بالفرعين.

كما يتم الدراسة والتشاور حاليًا بشأن إنشاء فرع لجامعة عين شمس في جمهورية تنزانيا، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم والعلوم التكنولوجيا التنزانية، خلال زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا لمصر، خلال شهر نوفمبر، حيث تنُص مذكرة التفاهم على فتح جامعات مصرية في تنزانيا.

وأعلنت جامعة عين شمس انه بالنسبة لفرع الجامعة بدولة تنزانيا. فمن المقرر ان تشمل برامج الدراسة الاتي :

- كليات " الطب ، الهندسة ، الزراعة ، الالسن "