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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تبدأ استقبال طلبات القبول بالمدن الجامعية منتصف أغسطس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

بدأت الجامعات المصرية  بتحديد موعد و شروط التقدم للسكن و القبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي التالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣  ، وذلك خاصة  للطلاب القدامي بالجامعات لتسهيل إجراءات التسكين  بالمدن الجامعية قبل بدء تنسيق القبول بالجامعات للعام الجديد .

 

أعلنت الادارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان عن مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف  هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب،  خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وأوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية أنه بالنسبة للطلاب القدامي يتم التقدم بطلب إقامة عبر الموقع الإلكترونى ابتداءً من يوم الأحد الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٢ وحتي يوم الاثنين الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢.

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جدير بالذكر أنه تفقد  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان لجان  امتحانات كلية الخدمة الاجتماعية، برفقة  الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية وتابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني  من أجل الاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.

وبدأت فعاليات اليوم  بتنظيم  اللجان  دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحديد علامات على بوابات الجامعة تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات.

كما اطمئن رئيس الجامعة، على حسن سير العملية الامتحانية وانتظامها خلال الفترة القادمة في ظل الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية، مشددًا على توفر كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائنا الطلاب، واتخاذ سبل الأمن الصحي داخل كل لجنة.

وأكد على مسئولي الامتحانات ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجنة الامتحان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى أثناء اليوم، تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى، مع التأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة.

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