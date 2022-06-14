جامعة حلوان : تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

صرح الدكتور حسام وفاعي نائب رئيس جامعة حلوان إن ادارة الجامعة ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لسلامة الطلاب من خلال تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات وبعدها، إلي جانب التأكيد على ضرورة تهوية القاعات.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية للطلاب خلال الامتحانات و توفير كافة سبل الراحة لهم .

وتتابع جامعة حلوان تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٢ وسط اجراءات احترازية من كورونا مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب .

جدير بالذكر انه قد عقدت الإدارة العليا للجودة بجامعة حلوان اجتماعا تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة هناء الحسينى، ممثل الإدارة العليا للجودة، لاستعراض الموقف الحالي من تطبيق منظومة الجودة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبعض من العمداء من كليات: الفنون التطبيقية، والخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية بنات، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

كما حضر الاجتماع ممثلو خبراء مركز ضمان الجودة ومديري العموم، ومسئولو ضمان الجودة ببعض الإدارات والعاملين بالوحدة.

بدأ الاجتماع بكلمة الدكتورممدوح مهدى حول حرص الجامعة على الجودة لتعزيز قدرات الجامعة، حيث تسهم في تيسير متابعة تطبيق نظم ضمان الجودة لتحقيق التميز الأكاديمي والإداري المطلوب، مشيرا إلى أن عملية التطوير تتطلب التواصل المستمر بين كليات وإدارات الجامعة من أجل تحسين مستوى الجودة بالجامعة.

كما ناقشت الدكتورة هناء الحسيني، ممثل الإدارة العليا للجودة ومدير مركز ضمان الجودة، متابعة توصيات وقرارات الاجتماع السابق لمراجعة الإدارة للجودة وأهم المتغيرات الداخلية والخارجية التى طرأت على منظومة الجودة، ومدى تحقيق أهداف الجودة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠م بالجامعة.

وقدمت المقترح الجديد لأهداف وسياسة الجودة للجامعة، وكذلك مقترحات وفرص التحسين للعام القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وانتهى الاجتماع بتأكيد الدكتور ممدوح مهدى أهمية الاستمرار فى تطبيق منظومة الجودة الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وتعاون الجميع لتذليل الصعوبات التي تواجه فريق عمل وحدة ضمان الجودة الإدارية.