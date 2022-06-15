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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بـ طب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق اليوم 15 يونيو المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس.

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تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس من محافظ الروتاري

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غدا.. فتح باب تقديم الملخصات للمؤتمر الأفريقي بمركز ريادة أعمال عين شمس

ويستمر المؤتمر لمدة يومين (15 و16) يونيو ، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

يشارك في المؤتمر  16 طبيبا عالميا إضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات ( عين شمس ،القاهرة ، المنصورة ، المنوفية ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناة السويس ) والمعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي إضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من الدول المختلفة من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت والسعودية والإمارات .

والجدير بالذكر عقد جامعة عين شمس سيمنارًا دوليًا بالتعاون مع جامعة أخن الألمانية وجاء تحت عنوان "الحوار بين الشرق والغرب وفرص التلاقى" ، وجاء تحت  رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بالجامعة برئاسة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي للقطاع .


رحب الدكتور أيمن صالح في كلمته بالوفد الألماني في رحاب جامعة عين شمس واستعرض تاريخ الجامعة وحجم الأنشطة التي تقوم بها وامكاناتها ومكانتها بين الجامعات المصرية و الدولية .

وأوضح أن اللقاء يشارك فيه ممثلين عن جامعة أخن الألمانية والتى تعد أحد أعرق الجامعات الألمانية المشهورة بالمجال التكنولوجي بالإضافة لشهرتها بالتاريخ والعلوم الإنسانية ، إلي جانب ممثلين لجمعية التفاهم العربى الغربى وهى أحد الجمعيات المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار الدكتور أيمن صالح إلى أن الوفد الذي زار الجامعة اليوم يمثل قطاع العلوم الإنسانية ، وأن الطرفين يستهدفون للاستماع لمحاضرات من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب بالإضافة لطرح سبل التعاون بينهم وبين جامعة عين شمس في مجال العلوم الإنسانية على مستوى الجامعة.

للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع جامعة عين شمس كلية الطب أمراض الدم وزرع النخاع Jobs Education

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