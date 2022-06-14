غدا.. فتح باب تقديم الملخصات للمؤتمر الأفريقي بمركز ريادة أعمال عين شمس

تنطلق أعمال المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، وذلك تحت إشراف الدكتور فاروق فهمي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتورة نادية قنديل، أستاذ الكيمياء بكلية البنات جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتبدأ فاعليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتعلن جامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الملخصات اعتبارًا من 15 يونيو 2022، على أن يكون إخطار القبول في 15 يوليو 2022، وتقديم الأبحاث الكاملة في موعد أقصاه 15 أغسطس 2022، كما يتم إعداد برنامج المؤتمر النهائي في 1 أكتوبر 2022.

للاطلاع على المزيد حول المؤتمر، يمكن الدخول على الرابط التالي: http://acrice.online/index.php

يناقش المؤتمر عدة محاور أهمها: التعلم ومنهجيات التدريس والتقييم، المناهج الدراسية والبحث والتطوير، تحديات وفرص التعلم الإلكتروني، التعلم عن بعد أثناء وباء كوفيد-19 ... التحديات والفرص، سياسة التعلم والقيادة، الفكر المنظومي لتعلم الكيمياء.

والجدير بالذكر وافق مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس بالإجماع فى جلسته التى عقدها ظهر اليوم برئاسة الدكتور محمد صافى عميد الكلية، على طلب أحمد بن ناصر النعيمى رئيس مجلس إدارة كلية البريمي، برغبته فى المساهمة بإنشاء مقر للمحكمة الصورية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس لتدريب الطلاب على الجوانب العملية للمقررات الدراسية.

يأتي ذلك في إطار تدعيم أواصر الصداقة والارتباط الأكاديمى بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان الشقيقة، وهى الشراكة الناجحة بين الكليتين والممتدة على مدار أكثر من عشر سنوات مضت.

وقدم مجلس الكلية خالص الشكر والتقدير للشيخ أحمد بن ناصر النعيمى، وأوصى بأن يشار على مدخل المقر بأنه تم تشييده بالتعاون مع كلية البريمى الجامعية كشاهد على التعاون المشترك بين الجانبين.