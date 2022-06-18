صورة دبلة.. ريم البارودي تثير الجدل وتلمح لارتباطها

أثارت الفنانة ريم البارودي، الجدل بنشرها صورة لدبلة لتشير إلى ارتباطها، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

وكانت الفنانة ريم البارودي، أعلنت إصابة شقيقتها، بفيروس كورونا من خلال حسابها على إنستجرام.

وكتبت "البارودي: الحمد لله على كل شيء، أختي أصيبت بفيروس كورونا.. وعائلتى كلها بقت مخالطة.. في انتظار نتيجة التحاليل يا رب دور خفيف ويعدي بسلام بعد ما العائلة كلها اتطعمت بكل الجرعات.

وأضافت: خلي بالكم الفيروس لسه موجود وبينتشر وربنا يحفظنا جميعًا من أي مكروه.

وكانت قد خطفت الفنانة ريم البارودي أنظار متابعيها في جلسة تصوير جديدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».