عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة دبلة.. ريم البارودي تثير الجدل وتلمح لارتباطها

ريم البارودي
ريم البارودي

أثارت الفنانة ريم البارودي، الجدل بنشرها صورة لدبلة لتشير إلى ارتباطها، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

 

وكانت الفنانة ريم البارودي، أعلنت إصابة شقيقتها، بفيروس كورونا من خلال حسابها على إنستجرام.

مكياج لافت.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

العائلة مخالطة.. إصابة شقيقة ريم البارودي بفيروس كورونا

وكتبت "البارودي: الحمد لله على كل شيء، أختي أصيبت بفيروس كورونا.. وعائلتى كلها بقت مخالطة.. في انتظار نتيجة التحاليل يا رب دور خفيف ويعدي بسلام بعد ما العائلة كلها اتطعمت بكل الجرعات.

وأضافت: خلي بالكم الفيروس لسه موجود وبينتشر وربنا يحفظنا جميعًا من أي مكروه.

وكانت قد خطفت الفنانة ريم البارودي أنظار متابعيها في جلسة تصوير جديدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

060D4DF7-93F6-40F9-8472-F5DF57909F03
060D4DF7-93F6-40F9-8472-F5DF57909F03
ريم البارودى الفنانة ريم البارودي الإنستجرام ريم كورونا فيروس كورونا انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

معتذرِتش| سامح عبد العزيز: استبدلت ياسمين صبري في الشادر لعدم مناسبتها للدور

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

سقوط الرئيس الأمريكي أثناء قيادته دراجة هوائية.. فيديو

موضوعات متعلقة

روبرت دي نيرو وال باتشينو بـ مهرجان تربييكا الدولي

لحظات رومانسية.. دوبلير وراء الفيديو الغرامي لتوم كروز وباريس هيلتون

معتذرِتش| سامح عبد العزيز: استبدلت ياسمين صبري في الشادر لعدم مناسبتها للدور

أيام من حياتي ضيعتها وصفحة قفلتها.. رسالة مجهولة من شيرين عبدالوهاب

بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

أخبار الفن| حسن يوسف يوجه رسالة للشعراوي عبر صدى البلد.. وياسمين صبري تعتذر عن بطولة الشادر

بعد ملاحظة رعشة يديه.. توم هانكس يطمئن جمهوره

جينيفر لوبيز في فلمها الوثائقي: والدتي كانت تعذبني

ترشيحاتنا

بعد تداول صورها.. اعرف سعر ومواصفات سيارة أوس أوس الرينج روفر

كاف يدرس سحب تنظيم أمم إفريقيا 2025 من غينيا

ضبط 275 كرتونة مستلزمات طبية و900 قطعة ألعاب نارية بالوادي الجديد

الأهلي : مسئولية خطأ مباراة نهائي أفريقيا تقع كاملة على اتحاد الكرة

6 قروش جديدة .. ارتفاع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

بعد إدانة اتحاد الكرة.. الأهلي يطالب رسميا بمحاسبة المسئولين عن إخفاء خطاب كاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

بموسم جدة.. تفاصيل حفلات ماجدة الرومي وإليسا وسعد لمجرد على أرض السعودية

فيديو

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

مش عايزها تتقفل.. تصريحات مرتضى منصور خلال انطلاق قناة الزمالك بثوبها الجديد

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ