شقيق ياسمين عبدالعزيز: من حبى ليها عملت زي القطة اللي أكلت ولادها

علق الفنان وائل عبد العزيز، على ما حدث بينه وبين شقيقته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال افترة الأخيرة.

وأكد عبد العزيز، خلال حواره مع برنامج "كلام الناس" المذاع عبر "ام بى سى مصر"، قائلا: "الدرس كان قويا، وتعلمت من التجربة الكثير، وأتمنى أن تصبح الحياة هادئة".

وعبَّر وائل عبد العزيز، عن حبه لشقيقته، قائلا: "من حبي لأختي ياسمين عبد العزيز، بقيت عامل زي القطة اللي أكلت ولادها.. وفي حاجات كتير ما ينفعش أقولها".



خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

في ظل الأزمة التي حدثت بين ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، خلال الأيام الماضية؛ دخل شقيقها على الخط مذل كل مرة، وحاول دعم الفنانة بطريقته.

ونشر وائل عبد العزيز على حسابه على فيسبوك ، صورة تجمعه بشقيقته، وعلق عليها: يا بنتي إحنا لبعض، وتعبك تعبنا، وفرحك فرحنا، واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش، استحملي، وكله بيعدي بأمر الله” .