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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| الاتحاد المصري يُعلن حكام لقاء القمة.. وليفربول مهتم بضم أسينسيو

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

أمين صندوق النادي الأهلي: لن أتراجع عن مقاضاة من تجاوز بحق أسرتي

أكد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي أنه لن يتراجع عن مقاضاة من تجاوز في حق أسرته ووالدته.

وقال مرتجي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم "السبت": "أن تتهاون في اخذ حق نفسك فهو امر يخص شخصك ولكن ان تصمت في اخذ حق من اكرمك الله لاجلها فهذا مستحيل".

النصر السعودي يتفوق على الأهلي في سباق التعاقد مع رودي جارسيا

أكد رودي جاليتي الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أن المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا أنهى اتفاقه مع نادي النصر السعودي، لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

الاتحاد المصري يعلن حكام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، حكام مباراة الأهلي والزمالك، خلال قمة الدوري المصري، المقرر لها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العشرين ببطولة الدوري

ديل بوسكي: أرفض تدريب منتخب مصر..وصلاح صنع التاريخ مع ليفربول

أكد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني التاريخي لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، أنه يرفض تدريب منتخب مصر، مشيراً إلى أن محمد صلاح صنع التاريخ مع ليفربول.

تقرير: ليفربول مهتم بضم أسينسيو من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بضم ماركو أسينسيو جناح فريق ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أول تعليق لـ الإسماعيلي عن واقعة تجريد ناشئ من قميص نادٍ منافس

قالت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة نادي الاسماعيلي، إن قطاع الناشئين أعلن عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والضوابط قبل بداية انعقاد الاختبارات، من بينها حضور اللاعب مرتديا تيشرت الاسماعيلي، وأنه في حالة تعثر ذلك يتم منحه تيشرت النادي ويرده بعد انتهائه من الاختبار.

حسني عبدربه: أرفض تجريد طفل من قميص الأهلي باختبارات الناشئين في الإسماعيلي

علق حسنى عبد ربه مدير الكرة بفريق الإسماعيلي علي واقعة طفل تم تجريده من قميص الأهلي الذى يرتديه قبل دخوله اختبارات الناشئين فى الإسماعيلي.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء غد الأحد في الجولة العشرين والمؤجلة من الدوري الممتاز.

أخبار الرياضة الاتحاد المصري حكام القمة ليفربول أسينسيو

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