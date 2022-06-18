أخبار الرياضة| الاتحاد المصري يُعلن حكام لقاء القمة.. وليفربول مهتم بضم أسينسيو

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

أكد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي أنه لن يتراجع عن مقاضاة من تجاوز في حق أسرته ووالدته.

وقال مرتجي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم "السبت": "أن تتهاون في اخذ حق نفسك فهو امر يخص شخصك ولكن ان تصمت في اخذ حق من اكرمك الله لاجلها فهذا مستحيل".

أكد رودي جاليتي الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أن المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا أنهى اتفاقه مع نادي النصر السعودي، لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، حكام مباراة الأهلي والزمالك، خلال قمة الدوري المصري، المقرر لها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع العشرين ببطولة الدوري

أكد فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني التاريخي لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، أنه يرفض تدريب منتخب مصر، مشيراً إلى أن محمد صلاح صنع التاريخ مع ليفربول.

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بضم ماركو أسينسيو جناح فريق ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قالت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة نادي الاسماعيلي، إن قطاع الناشئين أعلن عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والضوابط قبل بداية انعقاد الاختبارات، من بينها حضور اللاعب مرتديا تيشرت الاسماعيلي، وأنه في حالة تعثر ذلك يتم منحه تيشرت النادي ويرده بعد انتهائه من الاختبار.

علق حسنى عبد ربه مدير الكرة بفريق الإسماعيلي علي واقعة طفل تم تجريده من قميص الأهلي الذى يرتديه قبل دخوله اختبارات الناشئين فى الإسماعيلي.

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء غد الأحد في الجولة العشرين والمؤجلة من الدوري الممتاز.