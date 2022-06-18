عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

صدى البلد

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة لنجوم الكرة المصرية وهم محمود الخطيب، حسن شحاتة، فاروق جعفر ويرتدي الخطيب قميص الزمالك فيما يرتدي الثنائي شحاتة وجعفر قميص الأهلي في مباراة أقيمت في ثمانيات القرن الماضي.

وطالب خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، بضرورة النظر جيدا في الصورة التي يتواجد فيها الخطيب وشحاتة وجعفر وهم يرتدون قمصان الفرق المنافسة لهم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه يتمني أن تكون مباراة الأهلي والزمالك غدا في القمة 124 أن يتحلوا بالروح الرياضية وسوف تقام المباراة في موعدها على استاد السلام الساعة الثامنة مساءا ولن يحدث بها أي تغيير.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلي لديه 2500 مشجع والزمالك 2500 مشجع وتم بيع كافة التذاكر الخاصة بذلك اللقاء

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن أهم من مباراة القمة هو الحب بين جمهور الأهلي والزمالك وأن يشاهدها الجميع داخل الملعب وفي مدرجات استاد السلام.

أحمد موسى القمة الأهلى الزمالك الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يسخر من مصطفي يونس عقب انضمامه لقناة الزمالك

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

القصة الكاملة لإجبار طفل على خلع تيشرت الأهلي أثناء اختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلي

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

ترشيحاتنا

الإسكان: تطوير الطريق الساحلي في العلمين الجديدة لـ 6 حارات بكل اتجاه|فيديو

تقرير: ليفربول مهتم بضم أسينسيو من ريال مدريد

الأفريقي للتشييد: كوت ديفوار عرضت على مصر تنفيذ 4 فنادق لاستضافة كأس الأمم

أحمد موسى يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

الدلتا للسكر: لا زيادة في الأسعار..وإنشاء مصنع يوفر 700 ألف طن سنويا

تصل إلى الإغلاق .. عقوبة تكرار مخالفات المخابز للمرة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

بحضور وزير الدفاع.. جاهزية واستعداد قتالي عالي بمشروع غريب 8 لإدارة الحرب الكيميائية

فيديو

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

مش عايزها تتقفل.. تصريحات مرتضى منصور خلال انطلاق قناة الزمالك بثوبها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ