أحمد موسى يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة لنجوم الكرة المصرية وهم محمود الخطيب، حسن شحاتة، فاروق جعفر ويرتدي الخطيب قميص الزمالك فيما يرتدي الثنائي شحاتة وجعفر قميص الأهلي في مباراة أقيمت في ثمانيات القرن الماضي.

وطالب خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، بضرورة النظر جيدا في الصورة التي يتواجد فيها الخطيب وشحاتة وجعفر وهم يرتدون قمصان الفرق المنافسة لهم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه يتمني أن تكون مباراة الأهلي والزمالك غدا في القمة 124 أن يتحلوا بالروح الرياضية وسوف تقام المباراة في موعدها على استاد السلام الساعة الثامنة مساءا ولن يحدث بها أي تغيير.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلي لديه 2500 مشجع والزمالك 2500 مشجع وتم بيع كافة التذاكر الخاصة بذلك اللقاء

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن أهم من مباراة القمة هو الحب بين جمهور الأهلي والزمالك وأن يشاهدها الجميع داخل الملعب وفي مدرجات استاد السلام.