طارق الإدور: الأهلي لديه عناصر مؤثرة بالفريق أكثر من الزمالك |فيديو

قال الناقد الرياضي طارق الادور، إن زيزو وبن شرقي، هما مفتاح النتائج الجيدة لدى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بشرط أن يكونا في مستواهما.



وأضاف طارق الادور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أن النادي الأهلي يميل الي اللعب الجماعي أكثر من الزمالك ولديه كثافة هجومية جيدة ودفاع جيد وسط ملعب مميز والعنصرية الفنية لدى الأهلي أكثر من الزمالك .

وتابع طارق الادور، أن أحمد عبد القادر لاعب مميز وقد يحدث الفرق لكن مستواه ليس ثابت الفترة الأخيرة، وبشكل عام النادي الاهلي لديه عناصر مؤثرة في تشكيله أكثر من الزمالك .

