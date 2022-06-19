مدرب فيوتشر عن سر التأهل للكونفدرالية: نملك لاعبين لديهم شخصية قوية وطموح

كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام بنادي فيوتشر، سر حسم تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية.



قال عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جميع اللاعبين في فيوتشر لديهم شخصية قوية ولديهم أهدافا وطموحات خاصة".



أضاف: "كل اللاعبين في قائمة فريقنا شاركوا في الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة وهذا يعكس أن منظومتنا جماعية".



وواصل: "دوافع وأهداف لاعبي فيوتشر سر تحقيق هدفنا وحسم التأهل إلى الكونفدرالية".



وختم حديثه قائلا: "نحن فريق كبير وسنغلق على أنفسنا ومن ثم نستعد لمواجهة طلائع الجيش الذي يقدم مستويات رائعة".

