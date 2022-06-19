عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يكشف حقيقة إصابة الشناوي قبل لقاء القمة

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن حقيقة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن معاناة محمد الشناوي من إجهاد»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، الحارس سليم بنسبة 100%».

وأضاف: «لا يوجد أي قلق على مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مصطفى شوبير، في المباراتين الماضيتين، فهو أثبت أنه قادرًا على حراسة عرين الفريق الأحمر، حتى في مباراة القمة».

وتابع: «حتى الأن لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج، سيغيب عن الفريق الأحمر مباراة اليوم، في ظل معاناته من إصابة عضلية»، مضيفًا: «لم يتم حسم الموقف النهائي بشأن مشاركة أيمن أشرف».

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مؤجلات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

سيف زاهر الشناوي الأهلى الزمالك لقمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

تقارير: منتخب تونس مهدد بالاستبعاد من كأس العالم 2022

الزمالك يهدد بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي لغياب تكافؤ الفرص| مستند

ضحايا شوية مرتزقة.. رد ناري من وفاء عامر على خلاف شقيقتها آيتن وريهام حجاج

أول تعليق من فيوتشر بعد حسم التأهل إلى الكونفدرالية.. فيديو

أخبار الزمالك| رسالة عاجلة من مجلس الإدارة .. فيريرا يعلن قائمة الديربي

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

ترشيحاتنا

ضياء السيد: عودة كيروش ستفيد الكرة المصرية.. ومتعاطف مع إيهاب جلال

عفت نصار: نجومية حازم إمام و بركات ليس لها علاقة بالعمل الإداري

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ

اليوم .. المالية تطرح أجلي خزانة بـ22 مليار جنيه

أبرزها السوق السوداء.. تسريبات الموسم الرابع "مرتزقة الحظ" للعبة Call of Duty

تعالى في الهايفة واتصدر.. علي جمعة يرد على المهاجمين لتصريح اسم فيل أبرهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ إلحاحها على الزواج .. رجل يقتل عشيقته بوحشية في الهند

خطير.. بحث: كتم الأسرار يضر بصحتك العقلية

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

فيل على المريخ.. اكتشاف أثري غريب على الكوكب الأحمر

فيديو

غلطت فحق أختي ونفسي تسامحني.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يتحدث لأول مرة عن الأزمة|فيديوجراف

موقف دفعها للإعتزال وارتداء الحجاب.. كيف تغير شكل الفنانة نورا

بسبب الاحتجاجات وأعمال العنف.. رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

أغرب من الخيال.. قصة مقاضاة نجم مانشستر يونايتد لطالب مصري بتهمة العنصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ