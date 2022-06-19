سيف زاهر يكشف حقيقة إصابة الشناوي قبل لقاء القمة

كشف الإعلامي سيف زاهر عن حقيقة إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن معاناة محمد الشناوي من إجهاد»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، الحارس سليم بنسبة 100%».

وأضاف: «لا يوجد أي قلق على مركز حراسة المرمى بالنادي الأهلي، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مصطفى شوبير، في المباراتين الماضيتين، فهو أثبت أنه قادرًا على حراسة عرين الفريق الأحمر، حتى في مباراة القمة».

وتابع: «حتى الأن لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج، سيغيب عن الفريق الأحمر مباراة اليوم، في ظل معاناته من إصابة عضلية»، مضيفًا: «لم يتم حسم الموقف النهائي بشأن مشاركة أيمن أشرف».

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مؤجلات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.