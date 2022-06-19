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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم شريف منير في مسرح إسبانيول خلال الحفل الختامي لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط

شريف منير
شريف منير

شهد مسرح إسبانيول خلال الحفل الختامي لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط تكريم الفنان شريف منير.

وكان المكتب التنفيذي لمؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط قد قرر تأجيل الدورة 27 من المهرجان، التي كان من المقرر تنظيمها في شهر مارس 2022، إلى الفترة الممتدة من 10 إلى 17 يونيو 2022.

وجاء تأجيل مهرجان تطوان بسبب تعقد الوضع الوبائي ببلادنا وبمختلف البلدان المتوسطية، كما أنه يتجاوب مع حرص المهرجان على تنظيم الدروة 27 بصيغة حضورية تضمن العودة  إلى القاعات السينمائية التي افتقد الجمهور سحرها وشعائرها، وتؤمن دفء اللقاءات وحرارة السجالات والنقاشات، مع الإستفادة مما تتيحه التقنيات الرقمية من إمكانيات تواصلية وإشعاعية.


أخر أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله إجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر العام الماضي 2021.

وجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، فهة متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل "اجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

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الفنان شريف منير مسرح إسبانيول الحفل الختامي لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط

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