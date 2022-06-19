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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل قمة الأهلي والزمالك.. إبراهيم سعيد لـ طارق حامد: بالتوفيق الفترة القادمة

صدى البلد

وجه إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي الأسبق، رسالة لـ طارق حامد لاعب نادى الزمالك ، قبل ساعات من مبارة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري المصري . 

وكتب ابراهيم سعيد عبر فيسبوك “ بالتوفيق لطارق حامد الفترة القادمة  ”.

يذكر أن كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن مطالبة إدارة القلعة البيضاء لإدارة الكرة بتوقيع غرامة مالية على طارق حامد لاعب الوسط.

يأتي هذا في ظل تأخر اللاعب في العودة للقاهرة خلال الفترة الحالية بعدما سافر إلى أوروبا للعلاج.

 

وأشار المصدر أن هناك حالة من الغضب داخل إدارة النادي من تصرفات طارق حامد الذي سافر لمدة زادت عن شهر تقريبا للخضوع للعلاج في ألمانيا وإسبانيا وتأخر في العودة، مما سيبعده عن مباراة القمة المقبلة.

 

واكد المصدر  أن مجلس الإدارة طالب بتوقيع عقوبة مادية على اللاعب بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة للانتظام في التدريبات ولكن حتي الآن لم يتم اتخاذ القرار رسميا .

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