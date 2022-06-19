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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعرضه لحادث سير.. أحمد مسعود يظهر في مباراة المصري والجونة

أحمد مسعود
أحمد مسعود

شهدت مباراة المصري والجونة، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف للاشئ، تواجد حارس الفريق أحمد مسعود، منذ تعرضه لحادث سير مروع منذ فترة.

وحرص أحمد مسعود على مصافحة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ولاعبي الفريق وتهنئتهم على الفوز. 

وتعرض أحمد مسعود، حارس مرمى النادي المصري، لحادث سير ببلدته إهناسيا ببني سويف حيث صدمته سيارة وآخرين درست ذراعه، وخضع بعدها لـ4 عمليات جراحية حيث أسفر عن إصابته بكسر وتفتت بالرسغ الأيسر مع تهتك بالأنسجة وقطع بأوتار اليد اليسرى مع خلع بالكوع الأيسر.

وأجرى أحمد مسعود ثلاث عمليات جراحية فى وقت سابق، تم من خلالها تثبيت الكسر بمثبت خارجى مع توصيل للأوتار، بالإضافة إلى رد الخلع الذى حدث بالكوع الأيسر، وكذلك التنظيف العميق للجرح منعًا لحدوث أي مضاعفات.


كما خضع حارس المصرى لعملية جراحية رابعة بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى جراحات العظام، وذلك لتثبيت الكسر الذى تعرض له بالرسغ الأيسر بواسطة مثبت داخلي "شريحة طبية وعدد من المسامير"، مع خلع المثبت الخارجى الذى كان قد تم تثبيته فى العملية الجراحية التى أجراها اللاعب نتيجة تعرضه لحادث سير.

ويخضع الآن لمتابعة مع الطبيب كل 10 أيام على أن يبدأ فترة التأهيل بعد 5 أسابيع على أن يعود إلى الملاعب بعد حوالى 7 أشهر.

أحمد مسعود الجونة المصري حادث سير أخبار الرياضة

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