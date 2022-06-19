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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر : موضوع التخدير بشكة دبوس غير صحيح

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "  فيسبوك " يؤكد فيها عدم صحة وجود تخدير بشكة دبوس .

 

وكتب فرج عامر “ مصر بخير ، موضوع التخدير بشكة دبوس اتضح انة موضوع غير صحيح، ولا يمت للحقيقة باي صلة ، الحمد لله”.

 

يذكر ان قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مصر تمتلك منظومة إعلامية قوية وهذا ما اثبتته الفترة الأخيرة، بالتصدى للكثير من الحملات الممنهجة التى كانت تهدف لتشوية صورة الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر حالة من الذعر داخل المجتمع من خلال نشر شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وأضافت النائبة هند رشاد:" كل هذه الحملات كانت تهدف للنيل من عزيمة المصريين خلال هذه الفترة ولكن الإعلام كان لها بالمرصاد مما كان له دور كبير فى إفشال جميع المحاولات والمضى قدما نحو خطة التنمية المستدامة".

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الإعلام عليه دور كبير فى تشكيل وعى المواطنين ومن ثم عليه بذل مزيد من الجهد ووضع خطة الهدف منها نشر الوعى والثقافة فى المجتمع والتصدى للشائعات التى يروج لها عبر مواقع التواصل المختلفة والتى كان آخرها التخدير بشكة الدبوس.

وأوضحت أنه لا يوجد تخدير بشكة الدبوس كما أعلنت وزارة الصحة ومن ثم على وسائل الإعلام المختلفة إلقاء مزيد من الضوء على كيفية كشف مثل هذه الشائعات للتصدى لها وعدم مشاركتها عبر الصفحات المختلفة للحفاظ على آمن المجتمع.

مصر وزارة الصحة التنمية المستدامة مجلس النواب فرج عامر

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