حسن شاكوش يشارك جمهوره بصورة جديدة .. شاهد

شارك المطرب حسن شاكوش ، متابعيه بـ صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق شاكوش على الصورة قائلا “ الحمدلله ”.

ويذكر ان قال مصدر بنقابة المهن الموسيقية، إنه سيصدر قرار بشأن أزمة إيقاف حسن شاكوش عن الغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة من التشاور بشأن الالتماس الذي قدمه.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن نقابة الموسيقيين تميل إلى إلغاء الإيقاف عن حسن شاكوش بعد مرور حوالي عام على إيقافه مع فرض عدد من الشروط سيتم الإعلان عنها قريبا.