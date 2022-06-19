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أصل الحكاية

الموظف أجبره على خلع تيشيرت الأهلي.. قصة طفل الإسماعيلي المثير للجدل

طفل اختبارات الناشئين
طفل اختبارات الناشئين بالإسماعيلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لإجبار طفل على خلع قميص النادي الأهلي قبل دخول اختبارات ناشئي الإسماعيلي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.. فما القصة؟

بدأت الواقعة، أمس السبت، عندما جاء أحد الأطفال من محافظة الشرقية لحضور اختبارات قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، وكان يرتدي قميص النادي الأهلي، فطالبه موظف الأمن بخلع القميص من أجل الدخول وحضور المران.

وخلع الطفل قميص الأهلي الذي يرتديه، لكن لم يكن معه قميص آخر، فغادر الاختبارات، وفق ما ظهر في الفيديو المتداول.

التيشرت أثار الجدل

أثارت الواقعة حالة من الجدل والغضب عقب تداول فيديو الطفل وتعامل فرد الأمن معه، حيث رفض البعض هذا الأسلوب، مطالبين بضرورة توفير تيشرتات رياضية للإسماعيلي داخل النادي يتم تقديمها للناشئين قبل الاختبارات.

فيما رفض البعض موقف الطفل، مؤكدين أن ما فعله يعد إهانة للنادي فلا يجوز الذهاب لاختبارات نادي بتيشرت نادي آخر، إلا أن البعض أرجع ارتدائه تيشرت الآهلي إلى أنه قد لا يمتلك تيشرت رياضي غيره، أو أنه سبق وتقدم لاختبارات الأهلي لكنهم رفضوه.

قبول طفل التيشيرت

بدوره اعتذر خالد القماش، مدير قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، للطفل صاحب الواقعة، مؤكدا أن النادي عاقب فرد الأمن على سلوكه مع الطفل.

وقال القماش، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أقبل تصرف فرد الأمن مع الطفل الذي ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الإسماعيلي".

وأضاف: "يأتي إلينا العديد من اللاعبين بقمصان أندية مُختلفة، وبالتالي أراعي الحرية الشخصية لأي لاعب فيما يرتديه عندما يأتي إلينا للاختبار".

وختم حديثه قائلا: "اللاعب الذي ارتدى قميص الأهلي من ضمن 55 لاعبا تم قبولهم في قطاع الناشئين بالإسماعيلي".

دعوة للطفل ووالده

وفي سياق متصل، عبر حسني عبدربه مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن رفضه لما تعرض له الطفل الصغير، موضحًا أنه كان يجب منحه قميص الإسماعيلي واحتضانه.

ووجه «عبدربه» الدعوة للطفل ووالده لمقابلته، اليوم، داخل النادي، ومنحه قميص الإسماعيلي، وخضوعه للاختبار أمام اللجنة في وجوده، مشيرًا إلى أن هدفهم صناعة الانتماء ومحو التعصب الذي يؤدي لضياع المواهب على النادي.

الطفل سيذهب للأهلي

قال والد الطفل إن نجله يشجع النادي الأهلي وذهب لاختبارات الدراويش لعدم قدرته على الوصول للقلعة الحمراء، مؤكدا أن أحد مسؤولي الأهلي تواصل معهم وسيذهبا إلى القلعة الحمراء.

بدوره دعا إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، طفل الإسماعيلي للحضور إلى النادي الأهلي من أجل اختبارات الناشئين.

وكتب المنيسي ، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «ناشئ الشرقية الأهلاوي الذي رفضوا دخوله اختبارات الإسماعيلي بفانلة الأهلى عليه الحضور للكابتن خالد بيبو لخوض اختبارات الأهلى بمدينة نصر أحد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. ولا يهمك يا ابنى».

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