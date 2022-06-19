رئيس جامعة حلوان يتابع سير الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي

تفقد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان سير الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي، بمرافقة الأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، والسادة الوكلاء وبعض السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وأشاد الدكتور ممدوح بتنظيم الكلية لعملية الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتخذة والتهوية الجيدة والتباعد، فرعاية الطلاب هي أولى أولويات الجامعة، وكذلك المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح، متمنياً التوفيق والنجاح والسداد للطلاب.



أشاد الدكتور خالد القاضي بحرص قيادات الجامعة الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم.

جدير بالذكر أنه قد مثلت الدكتورة هالة محمد حسنين أستاذ العمارة الداخلية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، مصر في المؤتمر الأفريقي الآسيوي للمرأة في دورته الثالثة، وجاءت مشاركتها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة.

وقدمت الدكتورة هالة حسنين، ورقة عمل بعرض تقديمي وإلقاء كلمة عن دور المرأة المصرية فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمى فى العمارة الداخلية والإبداع فى التصميم ، والإشارة إلى مسيرتها وتجربتها العلمية والعملية في مجال التعليم والعمل الإنساني والإجتماعي وخدمة المجتمع المصري.

ومثلت هالة حسنين، فى تجربة ذاتية خاصة تعبر عن نموذج للفتاة المصرية التي بدأت من كونها طالبة مثالية علمياً وثقافياً وأدبياً على مستوى الجامعات المصرية، ومن خلال تمثيلها لمصر فى ألمانيا بين شباب العالم عام ١٩٨٥، استكمالا لرحلة تفوق ومسيرة عمل أكاديمي، وأبحاث تم نشرها دوليا ومحليا فى مجالات تخصصها في الإبداع التصميمي، وفي مجال العمارة الداخلية والتصميم الحضري في المشروعات القومية بهدف المحافظة على الهوية المصرية الحضارية ودورها فى مجال التدريس لوضع لبنة فى بناء الأجيال القادمة لخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة من الوزراء وبحضور حورية الطرمال وزيرة شئون المرأة بدولة ليبيا، وجمع من الدبلوماسيين ومن هيئات قضائية وإعلاميين وسيدات أعمال وعمداء لكليات من جامعات مختلفة.

وحصلت الدكتورة هالة حسانين على شهادة تقدير ودرع تكريم ، كما تم منحها شرفيا وسام سيدة الوطن العربى مع عدد من السيدات المشاركات ممن مثلوا بلادهم كلاً في مجال تخصصهم.