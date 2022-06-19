عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يتابع سير الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان سير الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي، بمرافقة الأستاذ الدكتور خالد القاضي عميد الكلية، والسادة الوكلاء وبعض السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.


وأشاد الدكتور ممدوح بتنظيم الكلية لعملية الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتخذة والتهوية الجيدة والتباعد، فرعاية الطلاب هي أولى أولويات الجامعة، وكذلك المتابعة الدورية للطلاب أثناء الامتحانات للاستماع لهم، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمتهم، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح، متمنياً التوفيق والنجاح والسداد للطلاب.


أشاد الدكتور خالد القاضي بحرص قيادات  الجامعة الدائم للتواصل المستمر مع الطلاب للاستماع لهم وتلبية مطالبهم.

txt

شاهد.. وزير التعليم العالي يتفقد منشآت وتجهيزات مستشفى الجراحة الجديد بجامعة طنطا

جدير بالذكر أنه قد مثلت الدكتورة هالة محمد حسنين أستاذ العمارة الداخلية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، مصر في المؤتمر الأفريقي الآسيوي للمرأة في دورته الثالثة، وجاءت مشاركتها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة.

 

وقدمت الدكتورة هالة حسنين، ورقة عمل بعرض تقديمي وإلقاء كلمة عن دور المرأة المصرية فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمى فى العمارة الداخلية والإبداع فى التصميم ، والإشارة إلى مسيرتها وتجربتها العلمية والعملية في مجال التعليم والعمل الإنساني والإجتماعي وخدمة المجتمع المصري.

 

ومثلت هالة حسنين، فى تجربة ذاتية خاصة تعبر عن نموذج للفتاة المصرية التي بدأت من كونها طالبة مثالية علمياً وثقافياً وأدبياً على مستوى الجامعات المصرية، ومن خلال تمثيلها لمصر فى ألمانيا بين شباب العالم عام ١٩٨٥، استكمالا لرحلة تفوق ومسيرة عمل أكاديمي، وأبحاث تم نشرها دوليا ومحليا فى مجالات تخصصها في الإبداع التصميمي، وفي مجال العمارة الداخلية والتصميم الحضري في المشروعات القومية بهدف المحافظة على الهوية المصرية الحضارية ودورها فى مجال التدريس لوضع لبنة  فى بناء الأجيال القادمة لخدمة المجتمع.

 

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة من الوزراء وبحضور حورية الطرمال وزيرة شئون المرأة بدولة ليبيا، وجمع من الدبلوماسيين ومن هيئات قضائية وإعلاميين وسيدات أعمال وعمداء لكليات من جامعات مختلفة.

 

وحصلت الدكتورة هالة حسانين على شهادة تقدير ودرع تكريم ، كما تم منحها شرفيا وسام سيدة الوطن العربى مع عدد من السيدات المشاركات ممن مثلوا بلادهم كلاً في مجال تخصصهم.

جامعة طنطا التعليم العالي وزير التعليم الإجراءات الاحترازية جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقطع صادم.. عريس يركل عروسه في وجهها خلال حفل زفاف بلندن

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

قبيل تشغيله.. تعرف على محطات القطار الكهربائي الخفيف وأسعار التذاكر

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

قتل والدته بـ7 طعنات واعترف: لست مريضا نفسيا وهي تستحق ذلك

موضوعات متعلقة

أستاذ بفنون جميلة حلوان تمثل مصر في المؤتمر الأفريقي الآسيوي للمرأة

أخبار التعليم|العلاقات الدولية بحلوان تعلن عن فتح باب التقدم لمنحة بـ ألمانيا.. وهذا هو موعد سداد المصروفات لطلاب الشهادات المعادلة وراغبي الالتحاق بالجامعات الخاصة

العلاقات الدولية بحلوان تعلن عن فتح باب التقدم لمنحة بجامعات ألمانيا

أخبار التعليم.. شاهد استمرار تنظيف وتعقيم لجان الثانوية العامة استعدادا للامتحانات.. عبدالغفار يتفقد منشآت وتجهيزات مستشفى الجراحة الجديد بجامعة طنطا

بدء اختبارات القبول لـ تأهيل المعلمين في جامعة حلوان | مواكبة للتطور وسوق العمل بأحدث وسائل التعليم

رئيس جامعة حلوان: نهدف لمواكبة التطور التكنولوجي والنهوض بالعملية التعليمية

عميد كلية التكنولوجيا بحلوان: برنامج تأهيل المعلمين يعمل على إكساب الدارسين مهارات متطورة

محمد الدسوقي: تخفيض القبول بكليات الهندسة لـ 70% لن يؤثر على المهنة

ترشيحاتنا

فتاة التيك توك.. رفض استشكال مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات

قبل انطلاق القمة 124 .. كيف واجهت المؤسسات الدينية دعوات تعصب جماهير الأهلي والزمالك؟

خطوات تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر «أبشر» بالسعودية

بعد الزيادات الأخيرة.. القائمة الكاملة لسيارات شيري في مصر

الموظف أجبره على خلع تيشيرت الأهلي.. قصة طفل الإسماعيلي المثير للجدل

امتحانات الثانوية العامة 2022.. 5 أمور على أولياء الأمور والطلاب عدم تجاهلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 22 من أبناء مطروح

أول رابر عربي.. لماذا استحق أحمد مكي لقب فنان شامل في 20 عاما؟

حرائق بسبب الحر تهدد سكان إسبانيا.. ورجال الإطفاء يكافحون لإخمادها |شاهد

تمييز وتحرش داخل تسلا.. دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب سوء المعاملة

فيديو

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

محمد الشقنقيري: انفصلت عن زوجتي 8 شهور ولم أتزوج رحيل ذكرى.. فيديو

تمثيل للضغط على زوجته .. حقيقة قفز شخص من أعلى كوبري بنهر النيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ