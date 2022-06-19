انهيار أجزاء من 3 عقارات دون إصابات بالإسكندرية وتشكيل لجنة للمعاينة

انهارت أجزاء من ثلاث عقارات قديمة خالية من السكان، في منطقة الجمرك غرب الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات أو حالات وفاة.



البداية عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بوقوع انهيار أجزاء من العقار رقم 24 مسجد حارة الحلوجي بمنطقة الجمرك، ووجود أجزاء عالقة في العقار تهدد حياة المارة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ولجنة من إدارة حي الجمرك، إلى موقع الانهيار لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الأجزاء الخطرة.



كما قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم، خالي من السكان، وذلك دون وقوع اصابات أو حالات وفاة، والتحفظ علي ملف العقار لفحصها وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بيان مدى سلامته الانشائية، وسؤال شهود العيان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي سياق متصل، انهارت أجزاء من عقارين بحي الجمرك بالإسكندرية ودون إصابات، وهم عقاران غير مأهولين بالسكان ولا يوجد بهما سكان رقم 16 و18 شارع العوامري السيالة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع العقار وتم رفع الأنقاض ووضع أسوار خشبية حول العقار.

وقالت الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك، في تصريحات لموقع صدى البلد إن العقارات الثلاث صادر لهم قرارات هدم بالفعل وبالفعل تم فتح الطريق بالنسبة للعقارين ١٦ و١٨، وإزالة الخطورة الداعمة للعقار الواقع بشارع الحلواجي.

وأشارت إلى أن العقارات الثلاث غير مأهولة بالسكان ولم تقع أي إصابات بين المارة.