مفاجأة| ناشئ الإسماعيلي يجتاز الاختبار الأول بالأهلي.. والتصفية الجمعة المقبلة

اجتاز أحمد محمود عبدالوهاب صاحب واقعة ناشئ الإسماعيلي أمس، الإختبار الأول لقطاع النأشئين بالأهلي اليوم بعد دعوة من خالد بيبو.

وحضر محمود عبدالوهاب والد الطفل أحمد، وخضع الناشئ لاختبار في حضور خالد بيبو مدير القطاع ومعه مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين.

وحدد قطاع الناشئين بالأهلي، موعد جديد للناشئ في إختبار التصفية الجمعة المقبلة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه أحد أفراد أمن النادي الإسماعيلي وهو يطلب من طفل خلع تيشيرت النادي الأهلي قبل خوض اختبارات ناشئي الإسماعيلي.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، وافق على انطلاق اختبارات الناشئين والبراعم اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 يونيو وحتى نهاية الشهر.