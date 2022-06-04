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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد يكرم قطاع الناشئين للحصول على بطولة الجمهورية ودوري منطقة الإسكندرية

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يكرم قطاع الناشئين

حرص مجلس إدارة النادي برئاسة  محمد مصيلحي على تكريم فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بمناسبة الحصول على بطولة الجمهورية و دوري منطقة الإسكندرية في إنجاز كبير ومميز لقطاع الناشئين  بحضور  لجنة الكرة برئاسة  أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي وعضوية  محمد أحمد ومحمد البحيرى وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية والدكتور محمد سنبل مدير النشاط الرياضى وإمام محمدين رئيس قطاع الناشئين  والأجهزة الفنية والإدارية بالقطاع ، وتم تكريم الفرق على النحو التالى : - 

فريق 2005 الحاصل علي بطولة الجمهورية 

فريق 2007 الحاصل علي المركز الثاني في بطولة الجمهورية 
 فريق 2003 الحاصل علي المركز الرابع في بطولة الجمهورية 
فريق 2008 الحاصل علي بطولة منطقة الإسكندرية 
فريق 2012 الحاصل علي دوري منطقة الإسكندرية 
 فريق 2013 الحاصل علي بطولة منطقة الإسكندرية 
و أشاد رئيس النادي بالتطور الكبير للقطاع خلال الفترة الماضية  بقيادة  إمام محمدين مؤكدا أنه ينتظر من فرق القطاع  أستمرار هذا الأداء الطيب و النتائج المتميزة خلال الموسم الجديد .

بطولة الجمهورية محمد مصيلحي الاتحاد السكندري إمام محمدين الجمهورية

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