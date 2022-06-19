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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: انتهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة

طوارئ لاستقبال امتحانات
طوارئ لاستقبال امتحانات الثانوية العامة فى بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ اعتبارا من غدا الإثنين الموافق 20 يونيو، وتنتهي في 21 يوليو القادم، وشدد على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022. 

وأشار محافظ بورسعيد  إلى أن إجمالى عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة هو ١٥ لجنة أساسية، جاهزة لاستقبال ٤٩٧١ طالب وطالبة،  فضلا عن توفير ٩ أماكن استراحة للمراقبين على الامتحانات ، مضيفا أنه  تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمبردات لخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع الإلتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا ومراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة،  فضلا عن توفير لجان من الحوكمة بالمحافظة للمرور على اللجان ومتابعة انتظام العملية الامتحانية. 

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وأكد محافظ بورسعيد ، أنه تم التنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء الأحياء وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من جاهزية اللجان، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان، مضيفا أنه تم تجهيز كافة الأماكن المستخدمة كاستراحات وتم توفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.

وأضاف محافظ بورسعيد أنه طبقاً لذلك سيتم توفير مولد كهربائي بكل مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طوارئ مع نشر سيارات التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان،

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات كما تم توجيه مديري الادارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ وتم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية "هواتف محمولة، سماعات"

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