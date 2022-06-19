نائب رئيس جامعة الأقصر: الامتحانات تسير وفق إجراءات تنظيمية موضوعة

أجرى الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، جولة لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بلجان كليات الألسن والفنون الجميلة والحاسبات والآثار، يرافقه عمداء الكليات؛ الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الآثار، والوكلاء.





وأكد حسين، أن إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، تحرص بصفة مستمرة على متابعة اللجان الامتحانية للاطمئنان على الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسهولة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم.



وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تتم بصفة يومية متابعة عمليات تعقيم قاعات الامتحانات بين كل لجنة وأخرى، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، موضحا أن الامتحانات انطلقت بكليات الجامعة، يوم 4 يونيو الجاري وتنتهي 5 يوليو المقبل، وتسير وفق إجراءات تنظيمية موضوعة مسبقًا تحافظ على سير وانتظام أعمال الامتحانات بجميع الكليات منذ بدايتها وحتى الانتهاء منها، مع وجود كل المسئولين عن متابعة الامتحانات في الأماكن المخصصة لهم.



واطمأن الدكتور حمدي حسين، على الطلاب ومستوى الامتحانات ومدى مطابقة الأسئلة بمعايير الورقة الامتحانية وزمن الإجابة المتوقع لكل سؤال، بالإضافة إلى مراعاة التباعد المكاني وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية.

IMG-20220619-WA0060

IMG-20220619-WA0059

IMG-20220619-WA0057