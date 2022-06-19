شيماء دخلت المستشفى لإجراء جراحة شفط دهون فخرجت جثة هامده

لقيت ربة منزل مصرعها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمركز السنبلاوين بـ محافظة الدقهلية، وذلك بعد دخولها لإجراء جراحة شفط دهون واتهمت أسرتها إدارة المستشفى بالإهمال الجسيم الذي أودى بحياتها نتيجة منحها فصيلة دم خاطئة "حسب وصفهم" مما تسبب في تدهور حالتها الصحية ووفاتها.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من "محمد.ك" يتهم إدارة مستشفى خاصة بالمدينة بالتسبب في وفاة زوجته وتدعى "شيماء.ا.ح"، بعد دخولها لإجراء جراحة شفط نسبة من الدهون بالجسم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي أمرت بالتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان