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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن تصميم وألوان هاتف جوجل بيكسلGoogle Pixel 6a.. سعر ومواصفات

تسريبات مصورة تكشف
تسريبات مصورة تكشف تصميم وألوان هاتف جوجل بيكسل Google Pixel

كشفت تسريبات مصورة تصميم و ألوان هاتف جوجل بيكسل Google Pixel 6a قبل طرحه في الأسواق، حيث من المقرر أن تطلقه شركة جوجل في نهاية شهر يوليو القادم، بعدما كانت أعلنت عنه في مؤتمر Google IO في شهر مايو الماضي.  

 

وحسب موقع TechRadar فإن هاتف جوجل  Google Pixel 6a سينطلق بثلاثة ألوان هي الأخضر والرمادي والأبيض حيث يعتقد أن هذه اللقطات تم تسريبها من شركة جوجل ، حيث تأتى هذه التسريبات بعدما تم تسريب أول فيديو للهاتف منذ أيام . 

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تسريبات مصورة تكشف تصميم وألوان هاتف جوجل Google Pixel

 

وكشف المحلل  Evan Blass أن  هاتف جوجل  Google Pixel 6a ستميز بتصميم مميز ولكنه مشابه لهواتف Google Pixel 6 ، كما أن الهاتف قد يأتي مع لون رابع وهو اللون الأزرق، كما سيأتي الهاتف مع  شاحن بفتحة USB-C داخل العلبة. 
 

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تسريبات مصورة تكشف تصميم وألوان هاتف جوجل Google Pixel

 

وسيبلغ سعر هاتف Pixel 6a، وقت إطلاقه  في نهاية يوليو حوالي 449 دولارا أي ما يعادل 8 آلاف و 250 جنيه مصري.

 

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تسريبات مصورة تكشف تصميم وألوان هاتف جوجل Google Pixel

 

وجاء هاتف جوجل Pixel 6a،بشاشة صغيرة الحجم من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مع إطار من الألومنيوم، مع طبقة حماية للشاشة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 3، ومعيار IP67، مما يجعله يتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة حتى عمق 1 متر.

 

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تسريبات مصورة تكشف تصميم وألوان هاتف جوجل Google Pixel

 

ويقدم هاتف Pixel 6a، كاميرتان خلفيتان بكاميرا رئيسية جديدة بدقة 12.2 ميجابكسل f1.7 ثنائية البكسل مع تثبيت بصري للصورة، الكاميرا الأخرى تضم مستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل f2.2 الموجودة في الهاتفين الآخرين من هواتف Pixel 6، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

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