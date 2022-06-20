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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشا الجندي تتحدث عن أسباب الأمراض النفسية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة رشا الجندي مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف إن الأمراض النفسية تنتج احيانا من اضطرابات في كيميا المخ وهذا يتنج عنه تفعيل المرض النفسي لدي الإنسان.

واضافت "الجندي" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن إذا كانت الصلاة والاقتراب من الله عز وجل يمنع الأمراض النفسية ما مرضي الشيوخ ولكن هناك شيوخ مرضي بأمراض نفسية.

وتابعت مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف أن هناك مرضي نفسيين ملتزمين في الصلاة والعبادات وقريبين من الله عز وجل ولكن الامراض النفسيه مثل باقي الأمراض وكثير من الناس يصابون بها.

الصحة النفسية المرض النفسي امراض نفسية الامراض النفسية قناة دي إم سي

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