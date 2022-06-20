كنا نستحق أكثر من ذلك.. أول تعليق لنادى الزمالك على مباراة القمة|شاهد

علق نادى الزمالك على التعادل امام النادى الاهلى بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق عبر فيسبوك تدوينة وكتبت “ كنا نستحق الخروج بأكثر من ذلك، لكن هنيئاً لنا تلك الروح القتالية ”.

وانتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والأهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 في المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث .